У шпиталі обірвалося життя пораненого воїна з Волині

Євгеній Солоненко помер у шпиталі, де проходив лікування.



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У госпіталі зупинилося серце 40-річного пораненого захисника України з Ківерців Євгенія Солоненка. Життя військовослужбовця обірвалося 28 січня.



У вересні Герой отримав поранення і з того часу боровся за життя.



«Важко описати словами той пекучий біль, що знаходиться в середині. 147 доба боротьби закінчилася трагічно, ти назавжди покинув нас на землі, аби стати нашим янголом на небі... Вересень... важке поранення, травми не сумісні з життям, і один шанс який подарований Господом Богом ми вибороли. Півтора місяці реанімації, перехід на палату, навчилися знову потрохи говорити, їсти, сидіти...зарядки і масажі, заняття з реабілітологами і ерготерапевтами...Мандрували від одного госпіталю до іншого...Я завжди вселяла віру і надію, а ти посміхався, цілував, пригортав мене і жодного разу не нарікав на свої болі, бо все могла прочитати по очах і відразу ж допомагала чи то таблетки, чи просто пригортала до себе...Ми були з тобою, як два альпіністи, що підкорювали непосильну вершину для нас, ти - надзвичайно сильний і терпеливий, я - яка готова на все заради тебе. І ось майже половина шляху пройдено... Операція на головному мозку. Надзвичайно важлива та складна....На жаль, ускладнення такого ніхто не очікував. Це падіння з вершини ...І вщент. Ти був чудовим, люблячим батьком, коханим чоловіком, найкращим другом... Ти назавжди в наших серцях.. Люблю вище неба», - зазначила дружина військовослужбовця Олена Солоненко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поранений військовослужбовець з Волиніпомер у шпиталі, де проходив лікування.Про це пише ВСН У госпіталі зупинилося серце 40-річного пораненого захисника України з Ківерців Євгенія Солоненка. Життя військовослужбовця обірвалося 28 січня.У вересні Герой отримав поранення і з того часу боровся за життя.«Важко описати словами той пекучий біль, що знаходиться в середині. 147 доба боротьби закінчилася трагічно, ти назавжди покинув нас на землі, аби стати нашим янголом на небі... Вересень... важке поранення, травми не сумісні з життям, і один шанс який подарований Господом Богом ми вибороли. Півтора місяці реанімації, перехід на палату, навчилися знову потрохи говорити, їсти, сидіти...зарядки і масажі, заняття з реабілітологами і ерготерапевтами...Мандрували від одного госпіталю до іншого...Я завжди вселяла віру і надію, а ти посміхався, цілував, пригортав мене і жодного разу не нарікав на свої болі, бо все могла прочитати по очах і відразу ж допомагала чи то таблетки, чи просто пригортала до себе...Ми були з тобою, як два альпіністи, що підкорювали непосильну вершину для нас, ти - надзвичайно сильний і терпеливий, я - яка готова на все заради тебе. І ось майже половина шляху пройдено... Операція на головному мозку. Надзвичайно важлива та складна....На жаль, ускладнення такого ніхто не очікував. Це падіння з вершини ...І вщент. Ти був чудовим, люблячим батьком, коханим чоловіком, найкращим другом... Ти назавжди в наших серцях.. Люблю вище неба», - зазначила дружина військовослужбовця

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