На водоймах Волині вже загинули 4 людини

Від початку року на водоймах Волинської області виявлено тіла чотирьох дорослих — жінки й трьох чоловіків.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Крім того, водолази ДСНС періодично продовжуютьу Луцьку та прилеглих населених пунктах, а також на річці Луга у Володимирському районі.Рятувальники нагадують, що вихід на кригу — це завжди високий ризик небезпеки.«Обирайте безпечні способи дозвілля, не відпускайте на кригу дітей. На фото — правила, які допоможуть запобігти трагедіям на водоймах узимку», - зазначили рятувальники.