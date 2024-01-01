На водоймах Волині вже загинули 4 людини
Сьогодні, 13:06
Від початку року на водоймах Волинської області виявлено тіла чотирьох дорослих — жінки й трьох чоловіків.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Крім того, водолази ДСНС періодично продовжують пошукові роботи на річці Стир у Луцьку та прилеглих населених пунктах, а також на річці Луга у Володимирському районі.
Рятувальники нагадують, що вихід на кригу — це завжди високий ризик небезпеки.
«Обирайте безпечні способи дозвілля, не відпускайте на кригу дітей. На фото — правила, які допоможуть запобігти трагедіям на водоймах узимку», - зазначили рятувальники.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Крім того, водолази ДСНС періодично продовжують пошукові роботи на річці Стир у Луцьку та прилеглих населених пунктах, а також на річці Луга у Володимирському районі.
Рятувальники нагадують, що вихід на кригу — це завжди високий ризик небезпеки.
«Обирайте безпечні способи дозвілля, не відпускайте на кригу дітей. На фото — правила, які допоможуть запобігти трагедіям на водоймах узимку», - зазначили рятувальники.
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