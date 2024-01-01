Росія не заявляла про готовність передати тіла полонених, які нібито були на борту Іл-76, – Юсов

Іл-76, що розбився під Бєлгородом 24 січня.



Про це у коментарі Андрій Юсов.



"Що там були наші полонені — це заява росії і поки що лише з їх слів ми можемо аналізувати. Наразі немає готовності по передачі тіл з того боку. Тим не менш з нашого боку така робота триває. Якщо підтвердиться найгірше, зробимо все можливе, аби забрати наших захисників зі щитом чи на щиті", — сказав він.



Водночас Юсов зазначив, що є ймовірність того, що літак перевозив і боєприпаси, і полонених, яких використовували як живий щит. При цьому, за його словами, реакція Росії та обставини катастрофи були провокативними, адже режим тиші не був оголошений над Бєлгородом, і РФ не повідомляла заздалегідь, що збирається використовувати авіасполучення для перевезення полонених.



"Враховуючи, що літак був завантажений на третину, за їх версією, то там могли бути й припаси, бо для цього цей літак переважно і використовувався. Там могли бути і боєприпаси та люди — це могло бути як живий щит, тому це треба ретельно зʼясовувати. Робота триває в цьому напрямку триває", — наголосив представник ГУР.



Раніше очільник ГУР Буданов розповів, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто саме міг насправді перебувати на борту російського військово-транспортного літака Іл-76, який розбився у рф 24 січня.



Також в Координаційному штабі підтвердили, що 65 полонених зі списку, оприлюдненого у рф, мали йти на обмін.



Що відомо про падіння Іл-76 у росії



24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.



У Міноборони України Суспільному не підтвердили, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з'ясовують інформацію".



У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що на 24 січня готувався обмін полоненими між росією та Україною.



Військовий експерт, екскерівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні, старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге припустив, що російський військово-транспортний літак Іл-76 могла збити російська система ППО.



Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернеться до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста стосовно падіння військового літака Іл-76 у рф та заяв російської сторони, що в літаку були українські військовополонені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія не виявляла готовності передати Україні тіла полонених, які нібито були на борту російськогоПро це у коментарі Суспільному заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України"Що там були наші полонені — це заява росії і поки що лише з їх слів ми можемо аналізувати. Наразі немає готовності по передачі тіл з того боку. Тим не менш з нашого боку така робота триває. Якщо підтвердиться найгірше, зробимо все можливе, аби забрати наших захисників зі щитом чи на щиті", — сказав він.Водночас Юсов зазначив, що є ймовірність того, що літак перевозив і боєприпаси, і полонених, яких використовували як живий щит. При цьому, за його словами, реакція Росії та обставини катастрофи були провокативними, адже режим тиші не був оголошений над Бєлгородом, і РФ не повідомляла заздалегідь, що збирається використовувати авіасполучення для перевезення полонених."Враховуючи, що літак був завантажений на третину, за їх версією, то там могли бути й припаси, бо для цього цей літак переважно і використовувався. Там могли бути і боєприпаси та люди — це могло бути як живий щит, тому це треба ретельно зʼясовувати. Робота триває в цьому напрямку триває", — наголосив представник ГУР.Раніше очільник ГУРрозповів, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто саме міг насправді перебувати на борту російського військово-транспортного літака Іл-76, який розбився у рф 24 січня.Також в Координаційному штабі підтвердили, що 65 полонених зі списку, оприлюдненого у рф, мали йти на обмін.24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.У Міноборони України Суспільному не підтвердили, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з'ясовують інформацію".У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що на 24 січня готувався обмін полоненими між росією та Україною.Військовий експерт, екскерівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні, старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге припустив, що російський військово-транспортний літак Іл-76 могла збити російська система ППО.Уповноважений Верховної ради з прав людиниповідомив, що звернеться до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста стосовно падіння військового літака Іл-76 у рф та заяв російської сторони, що в літаку були українські військовополонені.

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