Росія не заявляла про готовність передати тіла полонених, які нібито були на борту Іл-76, – Юсов
Сьогодні, 13:20
Росія не виявляла готовності передати Україні тіла полонених, які нібито були на борту російського Іл-76, що розбився під Бєлгородом 24 січня.
Про це у коментарі Суспільному заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
"Що там були наші полонені — це заява росії і поки що лише з їх слів ми можемо аналізувати. Наразі немає готовності по передачі тіл з того боку. Тим не менш з нашого боку така робота триває. Якщо підтвердиться найгірше, зробимо все можливе, аби забрати наших захисників зі щитом чи на щиті", — сказав він.
Водночас Юсов зазначив, що є ймовірність того, що літак перевозив і боєприпаси, і полонених, яких використовували як живий щит. При цьому, за його словами, реакція Росії та обставини катастрофи були провокативними, адже режим тиші не був оголошений над Бєлгородом, і РФ не повідомляла заздалегідь, що збирається використовувати авіасполучення для перевезення полонених.
"Враховуючи, що літак був завантажений на третину, за їх версією, то там могли бути й припаси, бо для цього цей літак переважно і використовувався. Там могли бути і боєприпаси та люди — це могло бути як живий щит, тому це треба ретельно зʼясовувати. Робота триває в цьому напрямку триває", — наголосив представник ГУР.
Раніше очільник ГУР Буданов розповів, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто саме міг насправді перебувати на борту російського військово-транспортного літака Іл-76, який розбився у рф 24 січня.
Також в Координаційному штабі підтвердили, що 65 полонених зі списку, оприлюдненого у рф, мали йти на обмін.
Що відомо про падіння Іл-76 у росії
24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.
У Міноборони України Суспільному не підтвердили, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з'ясовують інформацію".
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що на 24 січня готувався обмін полоненими між росією та Україною.
Військовий експерт, екскерівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні, старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге припустив, що російський військово-транспортний літак Іл-76 могла збити російська система ППО.
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернеться до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста стосовно падіння військового літака Іл-76 у рф та заяв російської сторони, що в літаку були українські військовополонені.
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Про це у коментарі Суспільному заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
"Що там були наші полонені — це заява росії і поки що лише з їх слів ми можемо аналізувати. Наразі немає готовності по передачі тіл з того боку. Тим не менш з нашого боку така робота триває. Якщо підтвердиться найгірше, зробимо все можливе, аби забрати наших захисників зі щитом чи на щиті", — сказав він.
Водночас Юсов зазначив, що є ймовірність того, що літак перевозив і боєприпаси, і полонених, яких використовували як живий щит. При цьому, за його словами, реакція Росії та обставини катастрофи були провокативними, адже режим тиші не був оголошений над Бєлгородом, і РФ не повідомляла заздалегідь, що збирається використовувати авіасполучення для перевезення полонених.
"Враховуючи, що літак був завантажений на третину, за їх версією, то там могли бути й припаси, бо для цього цей літак переважно і використовувався. Там могли бути і боєприпаси та люди — це могло бути як живий щит, тому це треба ретельно зʼясовувати. Робота триває в цьому напрямку триває", — наголосив представник ГУР.
Раніше очільник ГУР Буданов розповів, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто саме міг насправді перебувати на борту російського військово-транспортного літака Іл-76, який розбився у рф 24 січня.
Також в Координаційному штабі підтвердили, що 65 полонених зі списку, оприлюдненого у рф, мали йти на обмін.
Що відомо про падіння Іл-76 у росії
24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.
У Міноборони України Суспільному не підтвердили, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з'ясовують інформацію".
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що на 24 січня готувався обмін полоненими між росією та Україною.
Військовий експерт, екскерівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні, старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге припустив, що російський військово-транспортний літак Іл-76 могла збити російська система ППО.
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернеться до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста стосовно падіння військового літака Іл-76 у рф та заяв російської сторони, що в літаку були українські військовополонені.
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