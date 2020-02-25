Волинянин став першим в Україні пацієнтом, якому зробили операцію на серці за допомогою робота

Сергію Шарікову зробили перш в Україні операцію на серці із застосуванням робота Da Vinci.



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Виконали унікальне втручання кардіохірурги Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова. За допомогою робота вони врятували життя чоловіка із передінфарктним станом і таким чином започаткували новий етап у розвитку української кардіохірургії - роботизований.



Пацієнт - 44-річний Сергій Шаріков з Волині. Торік у чоловіка з’явилась задишка та пекучий біль в ділянці серця. Він звернувся за допомогою до лікарів. Ті виявили у Сергія стенокардію, що виникла внаслідок порушення кровопостачання міокарда, та призначили медикаментозне лікування. Воно подіяло і на якийсь час симптоми зникли. Але за кілька місяців консервативне лікування вже не допомагало. Ось що розповідає Сергій про свій тодішній стан: “Я мав настільки пекучий біль і задишку, що не міг піднятися на третій поверх. Про фізичні навантаження взагалі забув. Я навіть не міг допомогти дружині донести важкі пакети від магазину до машини - це вже було мені не під силу”.



Після погіршення стану Сергій звернувся за допомогою до спеціалістів Лікарні Святого Пантелеймона. Наші лікарі провели пацієнтові коронарографію та встановили діагноз - ішемічна хвороба серця. На момент звернення одна із головних артерій у серці Сергія була звужена аж на 80%. Відповідно кровопостачання цією судиною було вже майже відсутнє. Такий стан лікарі називають передінфарктним. Пацієнт потребував термінової операції на серці.



Кардіохірурги на чолі із керівником Центру серця та судин Роман Домашич ухвалюють рішення оперувати Сергія за допомогою робота Da Vinci. Такий спосіб втручання має низку переваг: маленькі проколи замість великих розрізів, точність виконання та швидка реабілітація. Попри це, ще ніхто в Україні не виконував операцій на серці із застосуванням робота-хірурга. Наші спеціалісти наважилися стати першопрохідцями і майже рік готувалися до проведення такого втручання. Спеціально для цього вони стажувалися у провідних клініках США та Європи.



Сергій стає першим в Україні пацієнтом, якому виконують операцію на серці за допомогою робота. Через чотири маленьки проколи наші кардіохірурги дісталися до серцевого м'яза чоловіка, відділили артерію від волокон міокарда, звільнили судину і таким чином - відновили повноцінне кровопостачання. Операція тривала три години та минула успішно. Вже на 4-ту добу Сергій поїхав додому без жодних скарг.



“Наша команда дуже щаслива! Це був довгий шлях до проведення такого втручання, але ми впорались. І нині ми вже готуємось до наступного роботичного втручання на серці. Таким чином ми зараз на шляху до розвитку роботичної кардіохірургії в Україні”, - підсумовує першу операцію на серці із застосуванням системи Da Vinci Роман Домашич - керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 44-річному волинянинузробили перш в Україні операцію на серці із застосуванням робота Da Vinci.Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова.Виконали унікальне втручання кардіохірурги Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова. За допомогою робота вони врятували життя чоловіка із передінфарктним станом і таким чином започаткували новий етап у розвитку української кардіохірургії - роботизований.Пацієнт - 44-річний Сергій Шаріков з Волині. Торік у чоловіка з’явилась задишка та пекучий біль в ділянці серця. Він звернувся за допомогою до лікарів. Ті виявили у Сергія стенокардію, що виникла внаслідок порушення кровопостачання міокарда, та призначили медикаментозне лікування. Воно подіяло і на якийсь час симптоми зникли. Але за кілька місяців консервативне лікування вже не допомагало. Ось що розповідає Сергій про свій тодішній стан: “Я мав настільки пекучий біль і задишку, що не міг піднятися на третій поверх. Про фізичні навантаження взагалі забув. Я навіть не міг допомогти дружині донести важкі пакети від магазину до машини - це вже було мені не під силу”.Після погіршення стану Сергій звернувся за допомогою до спеціалістів Лікарні Святого Пантелеймона. Наші лікарі провели пацієнтові коронарографію та встановили діагноз - ішемічна хвороба серця. На момент звернення одна із головних артерій у серці Сергія була звужена аж на 80%. Відповідно кровопостачання цією судиною було вже майже відсутнє. Такий стан лікарі називають передінфарктним. Пацієнт потребував термінової операції на серці.Кардіохірурги на чолі із керівником Центру серця та судинухвалюють рішення оперувати Сергія за допомогою робота Da Vinci. Такий спосіб втручання має низку переваг: маленькі проколи замість великих розрізів, точність виконання та швидка реабілітація. Попри це, ще ніхто в Україні не виконував операцій на серці із застосуванням робота-хірурга. Наші спеціалісти наважилися стати першопрохідцями і майже рік готувалися до проведення такого втручання. Спеціально для цього вони стажувалися у провідних клініках США та Європи.Сергій стає першим в Україні пацієнтом, якому виконують операцію на серці за допомогою робота. Через чотири маленьки проколи наші кардіохірурги дісталися до серцевого м'яза чоловіка, відділили артерію від волокон міокарда, звільнили судину і таким чином - відновили повноцінне кровопостачання. Операція тривала три години та минула успішно. Вже на 4-ту добу Сергій поїхав додому без жодних скарг.“Наша команда дуже щаслива! Це був довгий шлях до проведення такого втручання, але ми впорались. І нині ми вже готуємось до наступного роботичного втручання на серці. Таким чином ми зараз на шляху до розвитку роботичної кардіохірургії в Україні”, - підсумовує першу операцію на серці із застосуванням системи Da Vinci Роман Домашич - керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона.

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