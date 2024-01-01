Через підтоплення у громаді на Волині організували підвіз води

Через підтоплення у громаді на Волині організували підвіз води
Підтоплені господарства у Старовижівській громаді на Волині забезпечили привозною питною водою.

Про це у фейсбуці повідомляє Старовижівське ВУЖКГ.

Через значні підтоплення присадибних земельних ділянок, використання колодязної води та води з власних свердловин - заборонено, у зв'язку з можливим її забрудненням.

Тому Старовижівське ВУЖКГ буде забезпечувати привозною питною водою підтоплені домогосподарства з артезіанської свердловини за зверенням мешканців.

Вже від учора, 29 січня, вода підвозять мешканцям вулиць Коцюбинського, Лугової, Франка, Ватутіна, Партизанської, Травневої у Старій Вижівці.

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Теги: підтоплення, Волинь
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