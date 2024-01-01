У містечку на Волині виникла пожежа на приватному обійсті





Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.



Сьогодні об 11:08 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному домогосподарстві на вулиці Поліській у селищі Ратне — горить господарська будівля.



На місці працюють рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратне та команда місцевої пожежної охорони сіл Гірники і Видраниця.



Горіння локалізували об 11:26.



Триває ліквідація пожежі. Потерпілих і жертв немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Ратне на Волині сьогодні, 30 січня, триває ліквідація пожежі в приватному домоволодінні.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Сьогодні об 11:08 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному домогосподарстві на вулиці Поліській у селищі Ратне —На місці працюють рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратне та команда місцевої пожежної охорони сіл Гірники і Видраниця.Горіння локалізували об 11:26.Триває ліквідація пожежі. Потерпілих і жертв немає.

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