У містечку на Волині виникла пожежа на приватному обійсті
Сьогодні, 14:05
У селищі Ратне на Волині сьогодні, 30 січня, триває ліквідація пожежі в приватному домоволодінні.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні об 11:08 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному домогосподарстві на вулиці Поліській у селищі Ратне — горить господарська будівля.
На місці працюють рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратне та команда місцевої пожежної охорони сіл Гірники і Видраниця.
Горіння локалізували об 11:26.
Триває ліквідація пожежі. Потерпілих і жертв немає.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні об 11:08 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному домогосподарстві на вулиці Поліській у селищі Ратне — горить господарська будівля.
На місці працюють рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратне та команда місцевої пожежної охорони сіл Гірники і Видраниця.
Горіння локалізували об 11:26.
Триває ліквідація пожежі. Потерпілих і жертв немає.
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