У містечку на Волині виникла пожежа на приватному обійсті

У містечку на Волині виникла пожежа на приватному обійсті
У селищі Ратне на Волині сьогодні, 30 січня, триває ліквідація пожежі в приватному домоволодінні.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні об 11:08 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному домогосподарстві на вулиці Поліській у селищі Ратне — горить господарська будівля.
У містечку на Волині виникла пожежа на приватному обійсті

На місці працюють рятувальники 14 ДПРЧ смт Ратне та команда місцевої пожежної охорони сіл Гірники і Видраниця.
У містечку на Волині виникла пожежа на приватному обійсті

Горіння локалізували об 11:26.
У містечку на Волині виникла пожежа на приватному обійсті

Триває ліквідація пожежі. Потерпілих і жертв немає.
У містечку на Волині виникла пожежа на приватному обійсті

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Теги: пожежа, Волинь
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