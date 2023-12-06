З початком Великої війни у лісах Волині побільшало хижаків
Сьогодні, 14:39
Лісівники констатують збільшення кількості хижих звірів на Волині. Зокрема у лісах Ратнівщини вже виявили вовків.
Про це інформує у фейсбуці Поліський лісовий офіс.
З початком повномасштабної війни будь-яке полювання в країні заборонене. За цей час дійсно зросла чисельність диких тварин. Зокрема у лісах Ратнівщини з’явилися вовки.
«На Ратнівщині лісівники та користувачі мисливських угідь і справді фіксували сліди вовка. За спостереженнями єгерської служби, у місцевих лісах налічується до 10 особин вовків, але точну їх кількість визначити неможливо, так як вони постійно мігрують. Вовк може за добу подолати дистанцію у кілька десятків кілометрів. Тобто протягом дня одну й ту ж особину можна побачити в різних локаціях. Прийти могли зі Сходу, сторони Чорнобиля чи навіть білорусі», - зазначає провідний мисливствознавець Поліського лісового офісу Віталій Каращук.
«Вовк - хижак, який є небажаною твариною в мисливських угіддях. Їх чисельність має регулюватися, оскільки наслідки перебування вовка, починаючи з весни, відображаються на червонокнижних тетеруках, глухарях та на молодняку козулі, оленя, в тому числі і лося. До повномасштабної війни регулювати кількість хижих тварин за наявності відповідної ліцензії та відстрільної картки мали право і мисливці. Зараз полювання заборонено законодавством і відстріл проводить лише єгерська служба», – пояснює головний спеціаліст відділу мисливського господарства, полювання та рекреації Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Оксана Пудловська.
Згідно зі статистикою, кількість вовків у Волинській області зростає. Наприклад, у 2020 році їх було 34, в 2021 і 22-му – вже 39, а минулоріч їх стало 44. 2022 року в області відстрелили 18 вовків, 2021-го – 20 особин, роком раніше – вісім».
Тобто необхідні заходи, які визначені законодавством, - тривають постійно. Ситуація на Волині утримується на контролі.
Подібна проблема - із чисельністю лисиць. Тварина також може становити загрозу. Адже крім того, що полює на домашніх тварин та птахів, вона може переносити сказ. І тут уже варто не нехтувати порадами фахівців Держпродспоживслужби та вчасно вакцинувати домашніх тварин.
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