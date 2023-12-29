Юнак із Волині власноруч зібрав для ЗСУ десяток FPV-дронів

Юнак із Волині власноруч зібрав для ЗСУ десяток FPV-дронів
Волинянин Роман Паламар, який мешкає у місті Рожищі, зібрав уже дев’ять FPV-дронів для Збройних сил України.

Про це пише ВСН.

Як розповів журналістам 20-річний хлопець, все розпочалося з того, що його брат запропонував пройти двотижневе навчання інженерів-конструкторів FPV-дронів. До слова, у Романа є два брати, які нині служать у війську.

Один з його братів має знайомих, які почали відкривати себе в сфері збірки дронів, тоді хлопець і доєднався до них, розповів Роман.
Юнак із Волині власноруч зібрав для ЗСУ десяток FPV-дронів

«Я пройшов двотижневий курс, де мене навчили як паяти. Мені розповідали, що і як правильно робити, так і втягнувся. Загалом зробив вже 9 дронів», – додав хлопець.

Молодий чоловік додав, що наразі навчається в Києві на третьому курсі, на спеціальності «Комп’ютерні науки». Проте, зауважує він, ця спеціальність ніяк не допомогла йому у виготовленні дронів.

Щоб повністю зібрати один дрон хлопцю необхідно 2,5 – 3 години безперервної роботи.
Юнак із Волині власноруч зібрав для ЗСУ десяток FPV-дронів

«Кожна деталь замовляється, мені відправляють комплектацію на повний дрон і я його повністю спаюю і збираю. Надалі теж буду цим займатися, але проблема в тому, що немає комплектуючих», – розповів Роман Паламар.
Юнак із Волині власноруч зібрав для ЗСУ десяток FPV-дронів

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Теги: дрон, ЗСУ, наближають перемогу
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