Вулицю у волинському місті перейменують на честь полеглого Героя

У місті Ківерцях на Волині сьогодні, 30 січня, відбулося громадське обговорення перейменування вулиці Деревообробників на честьЗСУПро це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.В актовій залі Ківерцівського центру позашкільної освіти відбулося громадське обговорення щодо перейменування вулиці Деревообробників міста Ківерці на честь загиблого воїна ЗСУ - солдата 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади - жителя міста Ківерці Думки Ігоря Васильовича.Громадські слухання зорганізовані згідно розпорядження міського голови. До участі у громадському обговоренні зареєструвалося 17 осіб. Головуючою обрали секретаря Ківерцівської міської радиЯк зазначила Баранович, процедуру перейменування вулиці розпочато у відповідності до чинного законодавства, яким передбачено при присвоєнні нових топографічних назв обов’язкове врахування громадської думки.Нинішнє обговорення ініційоване мамою загиблого військовослужбовця, про що зареєстрована її заява у Ківерцівській міській раді.Мій син помер 16 жовтня 2023 року від поранень, отриманих під час мінометного обстрілу при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області. Йому виповнилося 48 років. Прошу підтримати мою ініціативу й увіковічнити його ім’я», - звернулася до присутніх Євгенія Цвєткова.Учасники громадського обговорення підтримали ініціативу щодо присвоєння вулиці Деревообробників у Ківерцях імені Ігоря Думки.Наступним кроком стане підготовка відповідного проєкту рішення міської ради та винесення цього питання на розгляд депутатів на пленарному засіданні Ківерцівської міської ради восьмого скликання.