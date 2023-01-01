У Ківерцях попрощалися з Героєм Ігорем Думкою. ФОТО

Ігорем Думкою.



Про це



"Щодня війна забирає життя відданих синів України. Знову Ківерцівська громада омилася слізьми через втрату свого Героя Ігоря Думки.



Щирий, відданний захисник не тікав від війни, а, навпаки, мужньо та віддано боронив нашу свободу. І ціна нашого миру, на жаль, дуже висока.



48-річний солдат



Вчора, 22 жовтня відбулася заупокійна панахида за загиблим Героєм та громадське прощання.



"В останню путь проводили загиблого зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки. Він боровся, як Герой та помер, як Герой.



Смерть Ігоря Думки – це не тільки біль родини, це біль усієї громади, це біль усієї країни. Справжній патріот, вірний захисник України.



Таким він назавжди залишиться у нашій пам’яті, а його ім’я навіки буде взірцем мужності, патріотизму та незламності", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцях попрощалися з ГероємПро це повідомили у Ківерцівській громаді."Щодня війна забирає життя відданих синів України. Знову Ківерцівська громада омилася слізьми через втрату свого Героя Ігоря Думки.Щирий, відданний захисник не тікав від війни, а, навпаки, мужньо та віддано боронив нашу свободу. І ціна нашого миру, на жаль, дуже висока.48-річний солдат Ігор Думка помер 16 жовтня 2023 року від поранень, отриманих під час міноментного обстрілу поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області", - йдеться в повідомленні.Вчора, 22 жовтня відбулася заупокійна панахида за загиблим Героєм та громадське прощання."В останню путь проводили загиблого зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки. Він боровся, як Герой та помер, як Герой.Смерть Ігоря Думки – це не тільки біль родини, це біль усієї громади, це біль усієї країни. Справжній патріот, вірний захисник України.Таким він назавжди залишиться у нашій пам’яті, а його ім’я навіки буде взірцем мужності, патріотизму та незламності", - наголошують у громаді.

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