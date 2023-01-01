У Ківерцях попрощалися з Героєм Ігорем Думкою. ФОТО

У Ківерцях попрощалися з Героєм Ігорем Думкою. ФОТО
У Ківерцях попрощалися з Героєм Ігорем Думкою.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

"Щодня війна забирає життя відданих синів України. Знову Ківерцівська громада омилася слізьми через втрату свого Героя Ігоря Думки.

Щирий, відданний захисник не тікав від війни, а, навпаки, мужньо та віддано боронив нашу свободу. І ціна нашого миру, на жаль, дуже висока.
У Ківерцях попрощалися з Героєм Ігорем Думкою. ФОТО

48-річний солдат Ігор Думка помер 16 жовтня 2023 року від поранень, отриманих під час міноментного обстрілу поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Вчора, 22 жовтня відбулася заупокійна панахида за загиблим Героєм та громадське прощання.
У Ківерцях попрощалися з Героєм Ігорем Думкою. ФОТО

"В останню путь проводили загиблого зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки. Він боровся, як Герой та помер, як Герой.
У Ківерцях попрощалися з Героєм Ігорем Думкою. ФОТО

Смерть Ігоря Думки – це не тільки біль родини, це біль усієї громади, це біль усієї країни. Справжній патріот, вірний захисник України.
У Ківерцях попрощалися з Героєм Ігорем Думкою. ФОТО

Таким він назавжди залишиться у нашій пам’яті, а його ім’я навіки буде взірцем мужності, патріотизму та незламності", - наголошують у громаді.
У Ківерцях попрощалися з Героєм Ігорем Думкою. ФОТО

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
У Ківерцях попрощалися з Героєм Ігорем Думкою. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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