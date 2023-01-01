Як змінився урок «Захист України» у школах на Волині
Сьогодні, 10:12
У школах на Волині збільшилася кількість викладання уроків "Захисту України". У навчальному році передбачили 140 годин викладання.
Це — дві години щотижня, розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк.
"Раніше це було півтори години у тиждень і пів години за рахунок факультативів", — додала посадовиця.
У Копачівському ліцеї ще із 2019-го року самостійно додали пів години для уроку "Захист України". "Ми з додаткових годин щороку додаємо ще по пів години. Ми розуміємо значення цього предмету для підростаючого покоління", — зазначив директор закладу Юрій Пироганич.
Понад 30 років цей предмет у Копачівському ліцеї викладає Михайло Ткачук — вчитель із бойовим досвідом. Педагога на початку повномасштабної війни мобілізували до війська.
"63-тя сухопутна механізована бригада. Ми були на Білоруському напрямку місяць часу, з квітня місяця ми були на Херсонському напрямку, дальше Бахмут, під Бахмутом", — говорить вчитель.
Після року служби Михайло повернувся у цивільне життя за сімейними обставинами. Зі слів вчителя, програма викладання "Захисту України" у них в ліцеї змінюється з 2014-го року, від початку війни в Україні. Каже, передусім більше стали навчати наданню домедичної допомоги.
Вчитель каже, що хотів би додати в навчальну програму розділ про використання дронів. А ще жалкує, що зі шкіл свого часу вилучили усю зброю.
"Автоматів, навіть от навчальних нема. Це питання таке от проблемне. Мусово самому якось викручуватись. В мене особисто є своя зброя, я сюди її приношу. Малокаліберна гвинтівка", — додає Михайло Ткачук.
Уроки "Захисту України" проводять в приміщенні тиру, воно ж слугує укриттям під час повітряної тривоги. Дівчата з хлопцями займаються разом. Учні всі у формі, яку пошили на замовлення школи.
"Мене цікавила служба. Після того як почалася війна – це дуже актуально. Дівчатка також мають розуміти як це все відбувається. Жіноча служба! В Ізраїлі вона присутня, в Україні можливо також буде. Це важливо, щоб в школі був такий предмет", — говорить школярка Анна Романюк.
Головна реліквія в тирі-укритті — законсервований до банки український прапор.
Стяг, каже директор, дістануть після перемоги і повісять над школою.
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Це — дві години щотижня, розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк.
"Раніше це було півтори години у тиждень і пів години за рахунок факультативів", — додала посадовиця.
У Копачівському ліцеї ще із 2019-го року самостійно додали пів години для уроку "Захист України". "Ми з додаткових годин щороку додаємо ще по пів години. Ми розуміємо значення цього предмету для підростаючого покоління", — зазначив директор закладу Юрій Пироганич.
Понад 30 років цей предмет у Копачівському ліцеї викладає Михайло Ткачук — вчитель із бойовим досвідом. Педагога на початку повномасштабної війни мобілізували до війська.
"63-тя сухопутна механізована бригада. Ми були на Білоруському напрямку місяць часу, з квітня місяця ми були на Херсонському напрямку, дальше Бахмут, під Бахмутом", — говорить вчитель.
Після року служби Михайло повернувся у цивільне життя за сімейними обставинами. Зі слів вчителя, програма викладання "Захисту України" у них в ліцеї змінюється з 2014-го року, від початку війни в Україні. Каже, передусім більше стали навчати наданню домедичної допомоги.
Вчитель каже, що хотів би додати в навчальну програму розділ про використання дронів. А ще жалкує, що зі шкіл свого часу вилучили усю зброю.
"Автоматів, навіть от навчальних нема. Це питання таке от проблемне. Мусово самому якось викручуватись. В мене особисто є своя зброя, я сюди її приношу. Малокаліберна гвинтівка", — додає Михайло Ткачук.
Уроки "Захисту України" проводять в приміщенні тиру, воно ж слугує укриттям під час повітряної тривоги. Дівчата з хлопцями займаються разом. Учні всі у формі, яку пошили на замовлення школи.
"Мене цікавила служба. Після того як почалася війна – це дуже актуально. Дівчатка також мають розуміти як це все відбувається. Жіноча служба! В Ізраїлі вона присутня, в Україні можливо також буде. Це важливо, щоб в школі був такий предмет", — говорить школярка Анна Романюк.
Головна реліквія в тирі-укритті — законсервований до банки український прапор.
Стяг, каже директор, дістануть після перемоги і повісять над школою.
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