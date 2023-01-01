Як змінився урок «Захист України» у школах на Волині





Це — дві години щотижня, розповіла Наталія Матвіюк.



"Раніше це було півтори години у тиждень і пів години за рахунок факультативів", — додала посадовиця.



У Копачівському ліцеї ще із 2019-го року самостійно додали пів години для уроку "Захист України". "Ми з додаткових годин щороку додаємо ще по пів години. Ми розуміємо значення цього предмету для підростаючого покоління", — зазначив директор закладу Юрій Пироганич.



Понад 30 років цей предмет у Копачівському ліцеї викладає Михайло Ткачук — вчитель із бойовим досвідом. Педагога на початку повномасштабної війни мобілізували до війська.



"63-тя сухопутна механізована бригада. Ми були на Білоруському напрямку місяць часу, з квітня місяця ми були на Херсонському напрямку, дальше Бахмут, під Бахмутом", — говорить вчитель.



Після року служби Михайло повернувся у цивільне життя за сімейними обставинами. Зі слів вчителя, програма викладання "Захисту України" у них в ліцеї змінюється з 2014-го року, від початку війни в Україні. Каже, передусім більше стали навчати наданню домедичної допомоги.

Михайло Ткач під час служби на передовій

Вчитель каже, що хотів би додати в навчальну програму розділ про використання дронів. А ще жалкує, що зі шкіл свого часу вилучили усю зброю.



"Автоматів, навіть от навчальних нема. Це питання таке от проблемне. Мусово самому якось викручуватись. В мене особисто є своя зброя, я сюди її приношу. Малокаліберна гвинтівка", — додає Михайло Ткачук.

Заняття з надання медичної допомоги

Уроки "Захисту України" проводять в приміщенні тиру, воно ж слугує укриттям під час повітряної тривоги. Дівчата з хлопцями займаються разом. Учні всі у формі, яку пошили на замовлення школи.



"Мене цікавила служба. Після того як почалася війна – це дуже актуально. Дівчатка також мають розуміти як це все відбувається. Жіноча служба! В Ізраїлі вона присутня, в Україні можливо також буде. Це важливо, щоб в школі був такий предмет", — говорить школярка Анна Романюк.

Школярка Анна Романюк.

Головна реліквія в тирі-укритті — законсервований до банки український прапор.



Стяг, каже директор, дістануть після перемоги і повісять над школою.

Учні вчаться виймати патрони з магазину

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У школах на Волині збільшилася кількість викладання уроків "Захисту України". У навчальному році передбачили 140 годин викладання.Це — дві години щотижня, розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти і науки"Раніше це було півтори години у тиждень і пів години за рахунок факультативів", — додала посадовиця.У Копачівському ліцеї ще із 2019-го року самостійно додали пів години для уроку "Захист України". "Ми з додаткових годин щороку додаємо ще по пів години. Ми розуміємо значення цього предмету для підростаючого покоління", — зазначив директор закладуПонад 30 років цей предмет у Копачівському ліцеї викладає— вчитель із бойовим досвідом. Педагога на початку повномасштабної війни мобілізували до війська."63-тя сухопутна механізована бригада. Ми були на Білоруському напрямку місяць часу, з квітня місяця ми були на Херсонському напрямку, дальше Бахмут, під Бахмутом", — говорить вчитель.Після року служби Михайло повернувся у цивільне життя за сімейними обставинами. Зі слів вчителя, програма викладання "Захисту України" у них в ліцеї змінюється з 2014-го року, від початку війни в Україні. Каже, передусім більше стали навчати наданню домедичної допомоги.Вчитель каже, що хотів би додати в навчальну програму розділ про використання дронів. А ще жалкує, що зі шкіл свого часу вилучили усю зброю."Автоматів, навіть от навчальних нема. Це питання таке от проблемне. Мусово самому якось викручуватись. В мене особисто є своя зброя, я сюди її приношу. Малокаліберна гвинтівка", — додає Михайло Ткачук.Уроки "Захисту України" проводять в приміщенні тиру, воно ж слугує укриттям під час повітряної тривоги. Дівчата з хлопцями займаються разом. Учні всі у формі, яку пошили на замовлення школи."Мене цікавила служба. Після того як почалася війна – це дуже актуально. Дівчатка також мають розуміти як це все відбувається. Жіноча служба! В Ізраїлі вона присутня, в Україні можливо також буде. Це важливо, щоб в школі був такий предмет", — говорить школяркаГоловна реліквія в тирі-укритті — законсервований до банки український прапор.Стяг, каже директор, дістануть після перемоги і повісять над школою.

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