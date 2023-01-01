За минулу добу українські захисники знищили близько 870 російських окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу – близько 294700 (+870) осіб,



◾ танків – 5093 (+12) од,



◾ бойових броньованих машин – 9653 (+22) од,



◾ артилерійських систем – 7057 (+25) од,



◾ РСЗВ – 825 (+0) од,



◾ засобів ППО – 551 (+2) од,



◾ літаків – 320 (+0) од,



◾ гелікоптерів – 324 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6),



◾ крилатих ракет – 1536 (+1),



◾ кораблів /катерів – 20 (+0) од,



◾ підводних човнів – 1 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 9419 (+15) од,



◾ спеціальної техніки – 998 (+7).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу 22 жовтня українські захисники знищили близько 870 російських загарбників.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу – близько 294700 (+870) осіб,◾ танків – 5093 (+12) од,◾ бойових броньованих машин – 9653 (+22) од,◾ артилерійських систем – 7057 (+25) од,◾ РСЗВ – 825 (+0) од,◾ засобів ППО – 551 (+2) од,◾ літаків – 320 (+0) од,◾ гелікоптерів – 324 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6),◾ крилатих ракет – 1536 (+1),◾ кораблів /катерів – 20 (+0) од,◾ підводних човнів – 1 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 9419 (+15) од,◾ спеціальної техніки – 998 (+7).Дані уточнюються.

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