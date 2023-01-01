За минулу добу українські захисники знищили близько 870 російських окупантів
Сьогодні, 09:30
За минулу добу 22 жовтня українські захисники знищили близько 870 російських загарбників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу – близько 294700 (+870) осіб,
◾ танків – 5093 (+12) од,
◾ бойових броньованих машин – 9653 (+22) од,
◾ артилерійських систем – 7057 (+25) од,
◾ РСЗВ – 825 (+0) од,
◾ засобів ППО – 551 (+2) од,
◾ літаків – 320 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 324 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6),
◾ крилатих ракет – 1536 (+1),
◾ кораблів /катерів – 20 (+0) од,
◾ підводних човнів – 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 9419 (+15) од,
◾ спеціальної техніки – 998 (+7).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу – близько 294700 (+870) осіб,
◾ танків – 5093 (+12) од,
◾ бойових броньованих машин – 9653 (+22) од,
◾ артилерійських систем – 7057 (+25) од,
◾ РСЗВ – 825 (+0) од,
◾ засобів ППО – 551 (+2) од,
◾ літаків – 320 (+0) од,
◾ гелікоптерів – 324 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6),
◾ крилатих ракет – 1536 (+1),
◾ кораблів /катерів – 20 (+0) од,
◾ підводних човнів – 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 9419 (+15) од,
◾ спеціальної техніки – 998 (+7).
Дані уточнюються.
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