За минулу добу українські захисники знищили близько 870 російських окупантів

За минулу добу українські захисники знищили близько 870 російських окупантів
За минулу добу 22 жовтня українські захисники знищили близько 870 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу – близько 294700 (+870) осіб,

◾ танків – 5093 (+12) од,

◾ бойових броньованих машин – 9653 (+22) од,

◾ артилерійських систем – 7057 (+25) од,

◾ РСЗВ – 825 (+0) од,

◾ засобів ППО – 551 (+2) од,

◾ літаків – 320 (+0) од,

◾ гелікоптерів – 324 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6),

◾ крилатих ракет – 1536 (+1),

◾ кораблів /катерів – 20 (+0) од,

◾ підводних човнів – 1 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн – 9419 (+15) од,

◾ спеціальної техніки – 998 (+7).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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