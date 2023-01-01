Сьогодні Ковель зустрічатиме свого Героя Юрія Халецького
Сьогодні, 09:16
Сьогодні, 23 жовтня, Ковель зустрічатиме свого Героя Юрія Халецького.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Кортеж із тілом загиблого воїна приїде у місто орієнтовно о 09:30.
"Звертаюся до ковельчан із проханням достойно зустріти воїна і вийти для живого коридору вулицею Незалежності до повороту на вулицю Олени Пчілки.
Завтра, 24 жовтня, прощатимемося із Юрієм у Ковелі.
Чин похорону відбуватиметься у такому порядку:
▪️12:00 – служба у храмі великомученика Димитрія Солунського (вулиця Тараса Шевченка, 3);
▪️хресна хода до центру міста після завершення служби;
▪️13:00 – 13:15 – громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (біля міської ради)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що хоронитимуть Юрія Халецького у рідному селі Дроздні. Деталі щодо поховання згодом повідомить Колодяжненська громада.
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Кортеж із тілом загиблого воїна приїде у місто орієнтовно о 09:30.
"Звертаюся до ковельчан із проханням достойно зустріти воїна і вийти для живого коридору вулицею Незалежності до повороту на вулицю Олени Пчілки.
Завтра, 24 жовтня, прощатимемося із Юрієм у Ковелі.
Чин похорону відбуватиметься у такому порядку:
▪️12:00 – служба у храмі великомученика Димитрія Солунського (вулиця Тараса Шевченка, 3);
▪️хресна хода до центру міста після завершення служби;
▪️13:00 – 13:15 – громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (біля міської ради)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що хоронитимуть Юрія Халецького у рідному селі Дроздні. Деталі щодо поховання згодом повідомить Колодяжненська громада.
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