Сьогодні Ковель зустрічатиме свого Героя Юрія Халецького

Юрія Халецького.



Про це Ігор Чайка.



Кортеж із тілом загиблого воїна приїде у місто орієнтовно о 09:30.



"Звертаюся до ковельчан із проханням достойно зустріти воїна і вийти для живого коридору вулицею Незалежності до повороту на вулицю Олени Пчілки.



Завтра, 24 жовтня, прощатимемося із Юрієм у Ковелі.



Чин похорону відбуватиметься у такому порядку:



▪️12:00 – служба у храмі великомученика Димитрія Солунського (вулиця Тараса Шевченка, 3);



▪️хресна хода до центру міста після завершення служби;



▪️13:00 – 13:15 – громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (біля міської ради)", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що хоронитимуть



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 жовтня, Ковель зустрічатиме свого ГерояПро це повідомив Ковельський міський головаКортеж із тілом загиблого воїна приїде у місто орієнтовно о 09:30."Звертаюся до ковельчан із проханням достойно зустріти воїна і вийти для живого коридору вулицею Незалежності до повороту на вулицю Олени Пчілки.Завтра, 24 жовтня, прощатимемося із Юрієм у Ковелі.▪️12:00 – служба у храмі великомученика Димитрія Солунського (вулиця Тараса Шевченка, 3);▪️хресна хода до центру міста після завершення служби;▪️13:00 – 13:15 – громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (біля міської ради)", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що хоронитимуть Юрія Халецького у рідному селі Дроздні. Деталі щодо поховання згодом повідомить Колодяжненська громада.

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