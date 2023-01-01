Сьогодні Ковель зустрічатиме свого Героя Юрія Халецького

Сьогодні Ковель зустрічатиме свого Героя Юрія Халецького
Сьогодні, 23 жовтня, Ковель зустрічатиме свого Героя Юрія Халецького.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Кортеж із тілом загиблого воїна приїде у місто орієнтовно о 09:30.

"Звертаюся до ковельчан із проханням достойно зустріти воїна і вийти для живого коридору вулицею Незалежності до повороту на вулицю Олени Пчілки.

Завтра, 24 жовтня, прощатимемося із Юрієм у Ковелі.

Чин похорону відбуватиметься у такому порядку:

▪️12:00 – служба у храмі великомученика Димитрія Солунського (вулиця Тараса Шевченка, 3);

▪️хресна хода до центру міста після завершення служби;

▪️13:00 – 13:15 – громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (біля міської ради)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хоронитимуть Юрія Халецького у рідному селі Дроздні. Деталі щодо поховання згодом повідомить Колодяжненська громада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 68-річний чоловік обікрав односельця
Сьогодні, 09:54
За минулу добу українські захисники знищили близько 870 російських окупантів
Сьогодні, 09:30
Сьогодні Ковель зустрічатиме свого Героя Юрія Халецького
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку на 23 жовтня
Сьогодні, 09:05
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 23 жовтня
Сьогодні, 08:58
Схожі новини
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Володимиром Гіриковичем Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Володимиром Гіриковичем
22 жовтень, 08:00
На Волині за посягання на територіальну цілісність України судили уродженку Бурятії На Волині за посягання на територіальну цілісність України судили уродженку Бурятії
22 жовтень, 07:11
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Володимир Ніколайчук «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Володимир Ніколайчук
21 жовтень, 20:45
На Херсонщині загинув Герой з Волині Юрій Халецький На Херсонщині загинув Герой з Волині Юрій Халецький
20 жовтень, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 68-річний чоловік обікрав односельця
Сьогодні, 09:54
 0
За минулу добу українські захисники знищили близько 870 російських окупантів
Сьогодні, 09:30
 0
Сьогодні Ковель зустрічатиме свого Героя Юрія Халецького
Сьогодні, 09:16
 0
Курс валют у Луцьку на 23 жовтня
Сьогодні, 09:05
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 23 жовтня
Сьогодні, 08:58
 0
Медіа
відео
1/8