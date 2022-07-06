На Волині 68-річний чоловік обікрав односельця
Сьогодні, 09:54
На Маневиччині поліцейські затримали 38-річного волинянина за підозрою у вчиненні крадіжки.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У ніч на п’ятницю, 20 жовтня, зловмисник проник у підсобне приміщення 68-річного пенсіонера, жителя села Оконськ, звідки викрав мотокосу STIHL, вартістю 4 тис. грн.
Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 38-річний односелець заявника.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадену мотокосу вилучили.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У ніч на п’ятницю, 20 жовтня, зловмисник проник у підсобне приміщення 68-річного пенсіонера, жителя села Оконськ, звідки викрав мотокосу STIHL, вартістю 4 тис. грн.
Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 38-річний односелець заявника.
Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадену мотокосу вилучили.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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