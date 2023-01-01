Курс валют у Луцьку на 23 жовтня

Курс валют у Луцьку на 23 жовтня
23 жовтня готівковий курс долара становить 37.82, продають його за 38.26.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.25, а продають за – 40.68.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,10.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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