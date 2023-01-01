Уночі ЗСУ знищили усі 14 російських безпілотників і ракету





Про це повідомили у Повітряних силах.



«Шахедами» противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БплА працювала протиповітряна оборона.



Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області, безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону.



Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, усі повітряні цілі було знищено:



- 13 БпЛА “Shahed-136/131”



- 1 керовану авіаційну ракету Х-59



- 1 ударний БпЛА (тип не встановлено)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія уночі 23 жовтня атакувала Україну 13 безпілотниками типу "Шахед", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.Про це повідомили у Повітряних силах.«Шахедами» противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БплА працювала протиповітряна оборона.Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області, безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону.Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, усі повітряні цілі було знищено:- 13 БпЛА “Shahed-136/131”- 1 керовану авіаційну ракету Х-59- 1 ударний БпЛА (тип не встановлено)

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