Уночі ЗСУ знищили усі 14 російських безпілотників і ракету
Сьогодні, 08:51
Росія уночі 23 жовтня атакувала Україну 13 безпілотниками типу "Шахед", керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.
Про це повідомили у Повітряних силах.
«Шахедами» противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БплА працювала протиповітряна оборона.
Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області, безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону.
Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, усі повітряні цілі було знищено:
- 13 БпЛА “Shahed-136/131”
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59
- 1 ударний БпЛА (тип не встановлено)
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Про це повідомили у Повітряних силах.
«Шахедами» противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БплА працювала протиповітряна оборона.
Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області, безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону.
Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, усі повітряні цілі було знищено:
- 13 БпЛА “Shahed-136/131”
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59
- 1 ударний БпЛА (тип не встановлено)
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