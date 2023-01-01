На війні з росією загинув Герой з Волині Григорій Мельник

На війні з росією загинув Герой з Волині Григорій Мельник
Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Григорія Мельника.

Про це повідомили на сторінці Локачинської селищної ради у фейсбуці.

«Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель села Привітне – молодший сержант Мельник Григорій Віталійович», – йдеться у повідомленні.

З 23 жовтня у громаді оголосили триденну жалобу.

Прибуття кортежу з тілом Героя очікується сьогодні орієнтовно в першій половині дня до блокпоста на перехресті при в'їзді в Локачі. Далі пішим ходом колона пройде вулицею Миру-вулиці Героїв Майдану. Опісля кортеж продовжить рух до села Привітне, де проживав Герой.

Про час прибуття повідомлять заздалегідь.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Григорій Мельник, загибель
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