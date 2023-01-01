Водію, що на смерть збив військового на блокпосту Київщини, оголосили про підозру

Водію, що на смерть збив військового на блокпосту Київщини, оголосили про підозру
Водію автомобіля, який уночі 22 жовтня збив на смерть військового на блокпосту на в'їзді до Києва, повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

«Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.

Водію повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть.

Згідно з законодавством, суд може призначити винному у ДТП покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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Теги: Київщина, ДТП, смерть, блокпост
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