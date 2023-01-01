Водію, що на смерть збив військового на блокпосту Київщини, оголосили про підозру
Сьогодні, 06:00
Водію автомобіля, який уночі 22 жовтня збив на смерть військового на блокпосту на в'їзді до Києва, повідомлено про підозру.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
«Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.
Водію повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть.
Згідно з законодавством, суд може призначити винному у ДТП покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
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Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
«Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.
Водію повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть.
Згідно з законодавством, суд може призначити винному у ДТП покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
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