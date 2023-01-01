В Україні запускають серійне виробництво безпілотника «Відсіч»
Сьогодні, 04:47
В України серійно вироблятимуть безпілотники «Відсіч». Розробкою займалася компанія First Contact, яка працює з БПЛА з 2014 року.
Про це повідомили в Армії дронів.
Коптер призначений для атак російських позицій, може нести боєголовку вагою 2-3 кг на відстані до 40 км під управлінням оператора.
Одна з переваг моделі — непомітність: його практично не видно і не чути в небі під час роботи .
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Безпілотник вже випробували в бойових умовах. Розробники уточнили, що нова БПЛА працює в парі з дронами-розвідниками.
Технічні характеристики БПЛА «Відсіч»:
- вага корисного навантаження: 3 кг;
- дальність польоту: до 40 км;
- швидкість: до 100 км/год;
- висота польоту: до 2 км.
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Про це повідомили в Армії дронів.
Коптер призначений для атак російських позицій, може нести боєголовку вагою 2-3 кг на відстані до 40 км під управлінням оператора.
Одна з переваг моделі — непомітність: його практично не видно і не чути в небі під час роботи .
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Всі безпілотники – з Китаю»: у росії вперше публічно визнали, звідки отримують БпЛА
Безпілотник вже випробували в бойових умовах. Розробники уточнили, що нова БПЛА працює в парі з дронами-розвідниками.
Технічні характеристики БПЛА «Відсіч»:
- вага корисного навантаження: 3 кг;
- дальність польоту: до 40 км;
- швидкість: до 100 км/год;
- висота польоту: до 2 км.
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