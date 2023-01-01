В Україні запускають серійне виробництво безпілотника «Відсіч»

В Україні запускають серійне виробництво безпілотника «Відсіч»
В України серійно вироблятимуть безпілотники «Відсіч». Розробкою займалася компанія First Contact, яка працює з БПЛА з 2014 року.

Про це повідомили в Армії дронів.

Коптер призначений для атак російських позицій, може нести боєголовку вагою 2-3 кг на відстані до 40 км під управлінням оператора.

Одна з переваг моделі — непомітність: його практично не видно і не чути в небі під час роботи .

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Всі безпілотники – з Китаю»: у росії вперше публічно визнали, звідки отримують БпЛА

Безпілотник вже випробували в бойових умовах. Розробники уточнили, що нова БПЛА працює в парі з дронами-розвідниками.

Технічні характеристики БПЛА «Відсіч»:

- вага корисного навантаження: 3 кг;
- дальність польоту: до 40 км;
- швидкість: до 100 км/год;
- висота польоту: до 2 км.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дрони, БПЛА
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні запускають серійне виробництво безпілотника «Відсіч»
Сьогодні, 04:47
Міноборони затвердило жіночу білизну для військовослужбовиць ЗСУ
Сьогодні, 03:13
«Нова пошта» оприлюднила інформацію про загиблих співробітників
Сьогодні, 02:05
На Волині передчасно помер депутат сільської ради
Сьогодні, 01:01
23 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Україна викуповує 60% світового виробництва дронів Mavic, — Шмигаль
14 жовтень, 06:24
Україна невдовзі може отримати більше американських дронів Switchblade 600 Україна невдовзі може отримати більше американських дронів Switchblade 600
13 жовтень, 07:33
Ворогам – кришка: у Луцьку збирають пластикові кришечки для закупівлі дронів Ворогам – кришка: у Луцьку збирають пластикові кришечки для закупівлі дронів
12 жовтень, 11:48
Лукашенко роздумує про захист проти дронів для Білорусі: «Бачите, як бомблять росію?» Лукашенко роздумує про захист проти дронів для Білорусі: «Бачите, як бомблять росію?»
22 вересень, 15:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні запускають серійне виробництво безпілотника «Відсіч»
Сьогодні, 04:47
 0
Міноборони затвердило жіночу білизну для військовослужбовиць ЗСУ
Сьогодні, 03:13
 0
«Нова пошта» оприлюднила інформацію про загиблих співробітників
Сьогодні, 02:05
 0
На Волині передчасно помер депутат сільської ради
Сьогодні, 01:01
 0
23 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8