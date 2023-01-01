В Україні запускають серійне виробництво безпілотника «Відсіч»





Про це повідомили в



Коптер призначений для атак російських позицій, може нести боєголовку вагою 2-3 кг на відстані до 40 км під управлінням оператора.



Одна з переваг моделі — непомітність: його практично не видно і не чути в небі під час роботи .



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Безпілотник вже випробували в бойових умовах. Розробники уточнили, що нова БПЛА працює в парі з дронами-розвідниками.



Технічні характеристики БПЛА «Відсіч»:



- вага корисного навантаження: 3 кг;

- дальність польоту: до 40 км;

- швидкість: до 100 км/год;

- висота польоту: до 2 км.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В України серійно вироблятимуть безпілотники «Відсіч». Розробкою займалася компанія First Contact, яка працює з БПЛА з 2014 року.Про це повідомили в Армії дронів Коптер призначений для атак російських позицій, може нести боєголовку вагою 2-3 кг на відстані до 40 км під управлінням оператора.Одна з переваг моделі — непомітність: його практично не видно і не чути в небі під час роботи .Безпілотник вже випробували в бойових умовах. Розробники уточнили, що нова БПЛА працює в парі з дронами-розвідниками.Технічні характеристики БПЛА «Відсіч»:- вага корисного навантаження: 3 кг;- дальність польоту: до 40 км;- швидкість: до 100 км/год;- висота польоту: до 2 км.

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