«Нова пошта» оприлюднила інформацію про загиблих співробітників
Сьогодні, 02:05
Компанія "Нова пошта" опублікувала імена та вік своїх співробітників, які загинули 21 жовтня внаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом.
Про це інформує пресслужба компанії.
"Ввечері 21.10.2023 шість новопоштовців загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу Нової пошти в Харкові.
Читаємо їхні імена вголос на знак памʼяті й скорботи:
- Олександр Темніков, 31 рік
- Дмитро Герасічкін, 30 років
- Артем Акопов, 21 рік
- Олександр Біжанов, 22 роки
- Владислав Панков, 28 років
- Олексій Єрмола, 23 роки", – йдеться у повідомленні.
У компанії обіцяють розповісти про кожного з них.
У суботу ввечері російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині. За останньою інформацією, внаслідок удару загинуло 6 і поранено 17 осіб, усі - працівники "Нової пошти".
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Про це інформує пресслужба компанії.
"Ввечері 21.10.2023 шість новопоштовців загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу Нової пошти в Харкові.
Читаємо їхні імена вголос на знак памʼяті й скорботи:
- Олександр Темніков, 31 рік
- Дмитро Герасічкін, 30 років
- Артем Акопов, 21 рік
- Олександр Біжанов, 22 роки
- Владислав Панков, 28 років
- Олексій Єрмола, 23 роки", – йдеться у повідомленні.
У компанії обіцяють розповісти про кожного з них.
У суботу ввечері російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині. За останньою інформацією, внаслідок удару загинуло 6 і поранено 17 осіб, усі - працівники "Нової пошти".
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