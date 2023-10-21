«Нова пошта» оприлюднила інформацію про загиблих співробітників

Компанія "Нова пошта" опублікувала імена та вік своїх співробітників, які загинули 21 жовтня внаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом.Про це інформує пресслужба компанії."Ввечері 21.10.2023 шість новопоштовців загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу Нової пошти в Харкові.Читаємо їхні імена вголос на знак памʼяті й скорботи:, 31 рік, 30 років, 21 рік, 22 роки, 28 років, 23 роки", – йдеться у повідомленні.У компанії обіцяють розповісти про кожного з них.У суботу ввечері. За останньою інформацією, внаслідок удару загинуло 6 і поранено 17 осіб, усі - працівники "Нової пошти".