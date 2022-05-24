На Волині передчасно помер депутат сільської ради

В’ячеслав Павлович Харчук.



Про це повідомили в громаді.



56-річний В’ячеслав Харчук, який проживав селі Сошичне Камінь-Каширського району, помер раптово – не витримало серце.



«В’ячеслав був людиною, про яку говорять: люблячий чоловік та батько, добрий свекор, друг, патріот, наставник, душа кожного колективу.



Непоправна втрата для громади. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна і світла пам’ять про Тебе буде жити вічно», – йдеться у повідомленні.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним В’ячеслава Павловича. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 21 жовтня, відійшов у вічність депутат Сошичненської сільської радиПро це повідомили в громаді.56-річний В’ячеслав Харчук, який проживав селі Сошичне Камінь-Каширського району, помер раптово – не витримало серце.«В’ячеслав був людиною, про яку говорять: люблячий чоловік та батько, добрий свекор, друг, патріот, наставник, душа кожного колективу.Непоправна втрата для громади. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна і світла пам’ять про Тебе буде жити вічно», – йдеться у повідомленні.

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