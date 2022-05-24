На Волині передчасно помер депутат сільської ради
Сьогодні, 01:01
У суботу, 21 жовтня, відійшов у вічність депутат Сошичненської сільської ради В’ячеслав Павлович Харчук.
Про це повідомили в громаді.
56-річний В’ячеслав Харчук, який проживав селі Сошичне Камінь-Каширського району, помер раптово – не витримало серце.
«В’ячеслав був людиною, про яку говорять: люблячий чоловік та батько, добрий свекор, друг, патріот, наставник, душа кожного колективу.
Непоправна втрата для громади. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна і світла пам’ять про Тебе буде жити вічно», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним В’ячеслава Павловича. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили в громаді.
56-річний В’ячеслав Харчук, який проживав селі Сошичне Камінь-Каширського району, помер раптово – не витримало серце.
«В’ячеслав був людиною, про яку говорять: люблячий чоловік та батько, добрий свекор, друг, патріот, наставник, душа кожного колективу.
Непоправна втрата для громади. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна і світла пам’ять про Тебе буде жити вічно», – йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним В’ячеслава Павловича. Вічна пам'ять!
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