На Волині передчасно помер депутат сільської ради

На Волині передчасно помер депутат сільської ради
У суботу, 21 жовтня, відійшов у вічність депутат Сошичненської сільської ради В’ячеслав Павлович Харчук.

Про це повідомили в громаді.

56-річний В’ячеслав Харчук, який проживав селі Сошичне Камінь-Каширського району, помер раптово – не витримало серце.

«В’ячеслав був людиною, про яку говорять: люблячий чоловік та батько, добрий свекор, друг, патріот, наставник, душа кожного колективу.

Непоправна втрата для громади. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна і світла пам’ять про Тебе буде жити вічно», – йдеться у повідомленні.

На Волині передчасно помер депутат сільської ради


Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним В’ячеслава Павловича. Вічна пам'ять!

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Теги: В’ячеслав Харчук, смерть, депутат
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