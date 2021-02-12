На Волині депутат райради склав повноваження
Сьогодні, 23:13
Депутат Володимирської районної ради Валентин Вірковський написав заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.
Відповідне рішення прийняли на засіданні сесії районної ради 20-го жовтня, пише БУГ.
Сам Валентин Вірковський на сесію не прийшов. Його заяву зачитав голова районної ради Віктор Хиць. Причиною складення повноважень Вірковський назвав те, що хоче повністю зануритися у виконання своїх обов’язків президента ЖФК «Ладомир».
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Депутати заяву підтримали, за відповідне рішення проголосували 26 обранців. Двоє: Динько та Квашук проголосували проти.
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Відповідне рішення прийняли на засіданні сесії районної ради 20-го жовтня, пише БУГ.
Сам Валентин Вірковський на сесію не прийшов. Його заяву зачитав голова районної ради Віктор Хиць. Причиною складення повноважень Вірковський назвав те, що хоче повністю зануритися у виконання своїх обов’язків президента ЖФК «Ладомир».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У керівництві «Волиньгазу» з'явився депутат облради
Депутати заяву підтримали, за відповідне рішення проголосували 26 обранців. Двоє: Динько та Квашук проголосували проти.
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