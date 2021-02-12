На Волині депутат райради склав повноваження

На Волині депутат райради склав повноваження
Депутат Володимирської районної ради Валентин Вірковський написав заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.

Відповідне рішення прийняли на засіданні сесії районної ради 20-го жовтня, пише БУГ.

Сам Валентин Вірковський на сесію не прийшов. Його заяву зачитав голова районної ради Віктор Хиць. Причиною складення повноважень Вірковський назвав те, що хоче повністю зануритися у виконання своїх обов’язків президента ЖФК «Ладомир».

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Депутати заяву підтримали, за відповідне рішення проголосували 26 обранців. Двоє: Динько та Квашук проголосували проти.

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Теги: Валентин Вірковський, депутат, Володимир
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