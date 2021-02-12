На Волині депутат райради склав повноваження

Валентин Вірковський написав заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.



Відповідне рішення прийняли на засіданні сесії районної ради 20-го жовтня, пише



Сам Валентин Вірковський на сесію не прийшов. Його заяву зачитав голова районної ради Віктор Хиць. Причиною складення повноважень Вірковський назвав те, що хоче повністю зануритися у виконання своїх обов’язків президента ЖФК «Ладомир».



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Депутати заяву підтримали, за відповідне рішення проголосували 26 обранців. Двоє: Динько та Квашук проголосували проти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутат Володимирської районної радинаписав заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.Відповідне рішення прийняли на засіданні сесії районної ради 20-го жовтня, пише БУГ Сам Валентин Вірковський на сесію не прийшов. Його заяву зачитав голова районної ради. Причиною складення повноважень Вірковський назвав те, що хоче повністю зануритися у виконання своїх обов’язків президента ЖФК «Ладомир».Депутати заяву підтримали, за відповідне рішення проголосували 26 обранців. Двоє: Динько та Квашук проголосували проти.

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