На Волині чоловік убив свого батька – його судили

На Волині чоловік убив свого батька – його судили
Понад сім років за ґратами проведе волинянин, який наніс своєму батькові смертельні ножові поранення.

Відповідний вирок ухвалив Ратнівський районний суд, пише ІА Волинські Новини.

Вбивство сталося у ніч з 1 на 2 травня. П’яний Анатолій Х. в будинку за місцем свого проживання під час конфлікту з батьком наніс йому чотири удари кухонним ножем у шию та груди. Внаслідок ножових поранень у потерпілого сталася велика крововтрата, від якої він помер.

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Анатолій Х. під час розгляду справи визнав свою вину, однак відмовився давати показання. Інші докази також свідчили про його винуватість.

Врахувавши обставини справи та особу вбивці, суд призначив йому покарання у виді семи років та двох місяців позбавлення волі.

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Теги: вбивство, суд, смерть
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