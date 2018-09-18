На Волині чоловік убив свого батька – його судили





Відповідний вирок ухвалив Ратнівський районний суд, пише



Вбивство сталося у ніч з 1 на 2 травня. П’яний Анатолій Х. в будинку за місцем свого проживання під час конфлікту з батьком наніс йому чотири удари кухонним ножем у шию та груди. Внаслідок ножових поранень у потерпілого сталася велика крововтрата, від якої він помер.



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Анатолій Х. під час розгляду справи визнав свою вину, однак відмовився давати показання. Інші докази також свідчили про його винуватість.



Врахувавши обставини справи та особу вбивці, суд призначив йому покарання у виді семи років та двох місяців позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад сім років за ґратами проведе волинянин, який наніс своєму батькові смертельні ножові поранення.Відповідний вирок ухвалив Ратнівський районний суд, пише ІА Волинські Новини Вбивство сталося у ніч з 1 на 2 травня. П’янийв будинку за місцем свого проживання під час конфлікту з батьком наніс йому чотири удари кухонним ножем у шию та груди. Внаслідок ножових поранень у потерпілого сталася велика крововтрата, від якої він помер.Анатолій Х. під час розгляду справи визнав свою вину, однак відмовився давати показання. Інші докази також свідчили про його винуватість.Врахувавши обставини справи та особу вбивці, суд призначив йому покарання у виді семи років та двох місяців позбавлення волі.

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