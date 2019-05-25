Повідомили, коли у луцьких школярів розпочнуться зимові канікули

Повідомили, коли у луцьких школярів розпочнуться зимові канікули
Цьогоріч зимові канікули для учнів луцьких шкіл розпочнуться до Різдва, яке відзначатимуть 25 грудня.

Про це у коментарі ВолиньUA розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

«Нормативи передбачають, що тривалість канікул для школярів має становити до 30 днів. Осінні канікули у нас починаються 30 жовтня і триватимуть до 6 листопада. Зимові розпочнуться до 25 грудня і триватимуть 2 тижні. А весняні триватимуть один тиждень», - розповів чиновник.

За його словами заклади освіти самостійно можуть коригувати дату початку і завершення канікул. Але вони намагаються зробити так, щоб у місті ці дні збігались у всіх школах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що майже п'ять тисяч школярів з Волині – за кордоном.

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Теги: канікули, школа, Луцьк
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