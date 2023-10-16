У Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Булгаковим

Андрієм Булгаковим.



Про це повідомили на сайті Луцькради.



Відспівування відбудеться об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.



Лучанин Булгаков Андрій Олександрович, (19.04.1976 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 16.10.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.



Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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