У Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Булгаковим

У Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Булгаковим
Завтра, 23 жовтня, лучани прощатимуться із захисником Андрієм Булгаковим.

Про це повідомили на сайті Луцькради.

Відспівування відбудеться об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.

Лучанин Булгаков Андрій Олександрович, (19.04.1976 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 16.10.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Булгаков Андрій, Луцьк, смерть
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