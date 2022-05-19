Мешканці мікрорайону в Луцьку скаржаться на погану дорогу. ВІДЕО





Лучанин Олександр Іовхімчук, який проживає на вулиці Селищній, розповів



Що кажуть мешканці Селищної



Зі слів Олександра Іовхімчука, мешканці неодноразово зверталися до міської ради з цією проблемою, але результату досі нема.



"Дороги не те, що нема, тут вже можна на тракторах їздити. Від Селищної, 22 до 10б — бєзобразіє. Вже чуть не по коліна вода в ямах. Люди самі неодноразово робили цю дорогу, засипали чим могли. Раз за 15 років грейдер проїхав, поздирав, де люди намостили — більше тільки ям наробив", — сказав чоловік.



Незадоволений дорогою і водій міського автобуса № 26, який щодня тут курсує, Олександр. "То вобще капєц. По Луцьку ніде такої дороги немає як тута", — зазначив чоловік.



Не дорога, а суцільні калюжі — так про вулицю, на якій мешкає багато років, каже лучанка Лариса.



"Я дороги тут не бачу взагалі. Не пройти, не проїхати. Отак і ходжу — літаю! Спотикаюся і все. Зараз почнеться дощ, слизько, то люди тут будуть тільки падати і руки ноги ламати", — зазначила жінка.







Ями на дорогі мешканці Селищної самостійно засипають будівельним сміттям та час від часу наймають грейдер, — розповів лучанин Василь Чернета.



Востаннє чоловік наймав грейдер за свої кошти пів року тому, коли віддавав доньку заміж.



"Щоб машини могли легкові проїхати, забрати молоду і завезли на вінчання. Вони вобще тут не пройшли б. Мусили зробити дорогу, щоб до хати приїхали забрали молодих. Поки дощу не було, то держалося, а потім знов те саме. Може там загадають за нас і що нам обіцяли", — сказав лучанин.



Місцеві не один рік збирали підписи та зверталися до міської ради, говорить житель Анатолій Крижановський.



"Ми вроді як городське населення, а в такому болоті торчимо... Ходили до Поліщука на прийом. Сказали: зробимо, зробимо. Грейдер раз пройшов і всьо. З дорогою абсолютно нічого не зробили. Скоро ями по пояс будуть. Постійно тут така ситуація", — каже чоловік.



На вулиці Селищній є більш як 100 приватних будинків, і люди роками змушені їздити та ходити пішки розбитою дорогою, зазначив лучанин Олександр Чернета. З його слів, орієнтовно 400 метрів дороги нещодавно засипали, але неякісно.



"Мусор був — зверху насипали, насипали і поїхали. Все покладено на такий камінь, що повилущується. А як вони засиплять нормально, як треба там в центрі біля Променя зробити? Там же треба, бо там люди спотикаються, падають в калюжі, чим поширше треба круг зробити", — говорить чоловік.



Чи буде ремонт — що відповіли в міськраді



Остання відповідь Луцької міської ради, яку отримали мешканці у квітні 2023 року, була про те, що нова дорога на Селищній згідно з проєктом коштуватиме понад 4 млн грн, можливість проведення робіт цього року вивчатимуть.



Директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк, якому міський голова Ігор Поліщук доручив прокоментувати це питання, зазначив: цьогоріч ремонт на Селищній профінансувати немає можливості.



"Ми постараємося до зимового періоду привести цю вулицю до належного стану. Там вже проведено частково ремонт струменевим методом вулиці Селищної. Відповідно до вимог – гарантія пів року", — додав посадовець.



Скільки коштуватиме залатати таку кількість вибоїн Микола Осіюк, з його слів, поки не знає. Якщо глибина ями на дорозі становить понад шість сантиметрів, то зобов'язати залатати таку може патрульна поліція, розповіла пресофіцерка відомства Анна Цисюк.



Для цього мешканцям треба звернутися до патрульних з листом, каже пресофіцерка, і після цього інспектори проведуть обстеження вулично-шляхової мережі.



"Усі виявлені недоліки зафіксують в актах обстеження, після чого буде сформовано вимогу-приписи відповідальних осіб. Якщо ж відповідальна особа в зазначений термін не виконує вимогу – її притягають до адміністративної відповідальності", — сказала Анна Цисюк.



Як додала пресофіцерка, для усунення вибоїни на дорозі (на вулиці Селищній — ред.) утримувач, а саме міський департамент житлово-комунального господарства, матиме два тижні після припису патрульних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мікрорайоні Вишків у Луцьку мешканці вулиці Селищної нарікають на відрізок дороги, що знаходиться у поганому стані.Лучанин, який проживає на вулиці Селищній, розповів Суспільному , що дорожнє покриття вулиці тут не ремонтували 10-15 років.Зі слів Олександра Іовхімчука, мешканці неодноразово зверталися до міської ради з цією проблемою, але результату досі нема."Дороги не те, що нема, тут вже можна на тракторах їздити. Від Селищної, 22 до 10б — бєзобразіє. Вже чуть не по коліна вода в ямах. Люди самі неодноразово робили цю дорогу, засипали чим могли. Раз за 15 років грейдер проїхав, поздирав, де люди намостили — більше тільки ям наробив", — сказав чоловік.Незадоволений дорогою і водій міського автобуса № 26, який щодня тут курсує, Олександр. "То вобще капєц. По Луцьку ніде такої дороги немає як тута", — зазначив чоловік.Не дорога, а суцільні калюжі — так про вулицю, на якій мешкає багато років, каже лучанка"Я дороги тут не бачу взагалі. Не пройти, не проїхати. Отак і ходжу — літаю! Спотикаюся і все. Зараз почнеться дощ, слизько, то люди тут будуть тільки падати і руки ноги ламати", — зазначила жінка.Ями на дорогі мешканці Селищної самостійно засипають будівельним сміттям та час від часу наймають грейдер, — розповів лучанинВостаннє чоловік наймав грейдер за свої кошти пів року тому, коли віддавав доньку заміж."Щоб машини могли легкові проїхати, забрати молоду і завезли на вінчання. Вони вобще тут не пройшли б. Мусили зробити дорогу, щоб до хати приїхали забрали молодих. Поки дощу не було, то держалося, а потім знов те саме. Може там загадають за нас і що нам обіцяли", — сказав лучанин.Місцеві не один рік збирали підписи та зверталися до міської ради, говорить житель"Ми вроді як городське населення, а в такому болоті торчимо... Ходили до Поліщука на прийом. Сказали: зробимо, зробимо. Грейдер раз пройшов і всьо. З дорогою абсолютно нічого не зробили. Скоро ями по пояс будуть. Постійно тут така ситуація", — каже чоловік.На вулиці Селищній є більш як 100 приватних будинків, і люди роками змушені їздити та ходити пішки розбитою дорогою, зазначив лучанин Олександр Чернета. З його слів, орієнтовно 400 метрів дороги нещодавно засипали, але неякісно."Мусор був — зверху насипали, насипали і поїхали. Все покладено на такий камінь, що повилущується. А як вони засиплять нормально, як треба там в центрі біля Променя зробити? Там же треба, бо там люди спотикаються, падають в калюжі, чим поширше треба круг зробити", — говорить чоловік.Остання відповідь Луцької міської ради, яку отримали мешканці у квітні 2023 року, була про те, що нова дорога на Селищній згідно з проєктом коштуватиме понад 4 млн грн, можливість проведення робіт цього року вивчатимуть.Директор департаменту житлово-комунального господарства, якому міський головадоручив прокоментувати це питання, зазначив: цьогоріч ремонт на Селищній профінансувати немає можливості."Ми постараємося до зимового періоду привести цю вулицю до належного стану. Там вже проведено частково ремонт струменевим методом вулиці Селищної. Відповідно до вимог – гарантія пів року", — додав посадовець.Скільки коштуватиме залатати таку кількість вибоїн Микола Осіюк, з його слів, поки не знає. Якщо глибина ями на дорозі становить понад шість сантиметрів, то зобов'язати залатати таку може патрульна поліція, розповіла пресофіцерка відомстваДля цього мешканцям треба звернутися до патрульних з листом, каже пресофіцерка, і після цього інспектори проведуть обстеження вулично-шляхової мережі."Усі виявлені недоліки зафіксують в актах обстеження, після чого буде сформовано вимогу-приписи відповідальних осіб. Якщо ж відповідальна особа в зазначений термін не виконує вимогу – її притягають до адміністративної відповідальності", — сказала Анна Цисюк.Як додала пресофіцерка, для усунення вибоїни на дорозі (на вулиці Селищній — ред.) утримувач, а саме міський департамент житлово-комунального господарства, матиме два тижні після припису патрульних.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію