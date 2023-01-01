Якою буде погода в Луцьку та Волинській області у понеділок, 23 жовтня

У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.За даними Волинського обласного центру гідрометеорології, у Луцьку 23 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Видимість 1-3 км.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 14-16° тепла.В області буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Видимість 1-3 км. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.Температура вночі 7-12° тепла, вдень 12-17° тепла.Цього дня наші пращури спостерігали за місяцем – його роги погоду передбачали: "роги місяця вказують у той бік, звідки чекати вітрів". Якщо роги на північ – незабаром зимі бути й сніг ляже насухо; на південь – скорої зими не чекай, буде сльота до 4 листопада.