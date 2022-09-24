На Волині селищна рада купила два дрони для військових
Сьогодні, 18:40
Любешівська селищна рада закупила та передає військовим два квадрокоптери.
Про це повідомляють на сайті селищної ради.
Попередньо відповідний лист-звернення щодо надання допомоги в придбанні безпілотних літальних апаратів надійшов від командира однієї з військових частин. Закупівлю дронів здійснено через електронну систему Prozorro на суму 262 000 гривень.
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Про це повідомляють на сайті селищної ради.
Попередньо відповідний лист-звернення щодо надання допомоги в придбанні безпілотних літальних апаратів надійшов від командира однієї з військових частин. Закупівлю дронів здійснено через електронну систему Prozorro на суму 262 000 гривень.
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