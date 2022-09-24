На Волині селищна рада купила два дрони для військових





Про це повідомляють на сайті селищної ради.



Попередньо відповідний лист-звернення щодо надання допомоги в придбанні безпілотних літальних апаратів надійшов від командира однієї з військових частин. Закупівлю дронів здійснено через електронну систему Prozorro на суму 262 000 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любешівська селищна рада закупила та передає військовим два квадрокоптери.Про це повідомляють на сайті селищної ради.Попередньо відповідний лист-звернення щодо надання допомоги в придбанні безпілотних літальних апаратів надійшов від командира однієї з військових частин. Закупівлю дронів здійснено через електронну систему Prozorro на суму 262 000 гривень.

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