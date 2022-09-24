На Волині селищна рада купила два дрони для військових

На Волині селищна рада купила два дрони для військових
Любешівська селищна рада закупила та передає військовим два квадрокоптери.

Про це повідомляють на сайті селищної ради.

Попередньо відповідний лист-звернення щодо надання допомоги в придбанні безпілотних літальних апаратів надійшов від командира однієї з військових частин. Закупівлю дронів здійснено через електронну систему Prozorro на суму 262 000 гривень.


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Теги: Любешів, допомога, ЗСУ
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