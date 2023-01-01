Волинські тероборонівці отримали нагороди за відбиття масованого штурму

Військовослужбовці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині, які виконують бойові завдання на сході України, отримали нагороди за відбиття атаки окупантів.Про це повідомляють на сторінці 100 ОМБрТрО Волині.та– бійці третьої стрілецької роти та роти вогневої підтримки Володимирського батальйону Волинської бригади тероборони. Їхній батальйон впродовж майже семи місяців успішно виконує бойові завдання на сході України.Кілька днів тому цим хлопцям довелося відбивати масований штурм. Накривши шквальним артилерійським вогнем одну із наших позицій, ворог великими силами посунув уперед…"Зав’язався пекельний бій, під час якого двоє наших побратимів героїчно віддали свої життя за свободу рідної землі і за право українців називатися українцями. Солдатна псевдо «Турист» та старший солдатна псевдо «Пуля» – назавжди в строю нашої бригади…" - йдеться на сторінці бригади.Волинські тероборонівці відстояли позицію і змусили штурмову групу ворога відступити з великими втратами.За проявлену мужність низка бійців Володимирського батальйону одержали бригадні відзнаки з рук командира Волинської бригади тероборони, полковника Руслана Ткачука. Івана Вознюка та Андрія Вовка представлено до нагородження бойовими орденами посмертно.