«Укрпошта» безкоштовно доставлятиме ліки





Про це повідомляють на сторінці "Укрпошти".



"Безкоштовна доставка з Аптека Доброго Дня до найближчого відділення. Сезонна застуда може вас оминути, але краще мати готову аптечку під рукою! Відчуйте всі переваги замовлення медикаментів онлайн: порівняйте вартість ліків, перегляньте аналоги в кожній категорії, заощадьте з акційними пропозиціями та кешбеком", - йдеться у дописі.



Скористатися послугою можна за

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Пропозиція діє з 1 до 31 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний поштовий оператор «Укрпошта» надаватиме безплатну послугу із доставки ліків.Про це повідомляють на сторінці "Укрпошти"."Безкоштовна доставка з Аптека Доброго Дня до найближчого відділення. Сезонна застуда може вас оминути, але краще мати готову аптечку під рукою! Відчуйте всі переваги замовлення медикаментів онлайн: порівняйте вартість ліків, перегляньте аналоги в кожній категорії, заощадьте з акційними пропозиціями та кешбеком", - йдеться у дописі.Скористатися послугою можна за ПОСИЛАННЯМ ⠀⠀Пропозиція діє з 1 до 31 жовтня.

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