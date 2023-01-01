«Укрпошта» безкоштовно доставлятиме ліки
Сьогодні, 16:43
Національний поштовий оператор «Укрпошта» надаватиме безплатну послугу із доставки ліків.
Про це повідомляють на сторінці "Укрпошти".
"Безкоштовна доставка з Аптека Доброго Дня до найближчого відділення. Сезонна застуда може вас оминути, але краще мати готову аптечку під рукою! Відчуйте всі переваги замовлення медикаментів онлайн: порівняйте вартість ліків, перегляньте аналоги в кожній категорії, заощадьте з акційними пропозиціями та кешбеком", - йдеться у дописі.
Скористатися послугою можна за ПОСИЛАННЯМ.
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Пропозиція діє з 1 до 31 жовтня.
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Про це повідомляють на сторінці "Укрпошти".
"Безкоштовна доставка з Аптека Доброго Дня до найближчого відділення. Сезонна застуда може вас оминути, але краще мати готову аптечку під рукою! Відчуйте всі переваги замовлення медикаментів онлайн: порівняйте вартість ліків, перегляньте аналоги в кожній категорії, заощадьте з акційними пропозиціями та кешбеком", - йдеться у дописі.
Скористатися послугою можна за ПОСИЛАННЯМ.
⠀⠀
Пропозиція діє з 1 до 31 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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