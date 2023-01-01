Гігантські AirPods із волинського міста можуть потрапити до Книги рекордів України





Як розповів



"Трохи змінили пропорції і не чіплялися до назви AirPods через авторські права. Це вже в народі пішла така назва. Коли ми їх робили, то дійсно хотіли, щоб вони були найбільші в Україні. Цей рекорд поки не зареєстрований, але ми подаємо заявку на його встановлення", — сказав автор творчого проєкту.



Олег Годунов зазначив, що ідея створити такий артоб'єкт виникла три роки тому, але з певних причин реалізувати її вдалося не одразу.



"Хотілося створити для молоді щось нестандартне: комфортну зону, щоб вона була приваблива і можна було там провести час. Чому саме навушники? Вони гігантські, ніхто їх не бачив такими і одразу привернуть увагу. Плюс — з них можна було зробити гарну лавку з колонкою", — каже художник.



Торік, з його слів, через знайомих вдалося познайомитися з ковельським підприємцем і благодійником Романом Дідицьким, з яким в подальшому проєкт втілили в життя.



"Почали спілкуватися і він допоміг втілити цю ідею в життя. З ним вже ми потім обрали форму інсталяції, її положення. Навушники мали стояти спочатку в парку Шевченка біля спортивного майданчика, але вирішили, що парк і так завантажений, і він запропонував поставити в сквері, в якому пізніше почали робити благоустрій", — сказав митець.



Інсталяція у вигляді навушників під'єднаний до центральної мережі, говорить Олег Годунов, оскільки в лівому навушнику є вмонтована портативна колонка, до якої можна під'єднатися через Bluetooth і включити музику. Правий навушник містить USB-виходи для зарядки гаджетів.



"Сама технологія створення така, що потрібен час, аби матеріал висохнув. У загальному працювали тижня два, але з перервами на робочі процеси — десь місяць", — зазначив автор роботи.

Артоб'єкт у вигляді навушників AirPods на Волині планують зареєструвати в Книзі рекордів



"Частина об'єкта створена з поліпропіленової труби, яка закопана в землю і витримує доволі велике навантаження. А потім зверху ще воно покрите скловолокном, є армування металом, всередині — металева ніжка, на якій лежить основа", — розповів скульптор.

Вартість реалізованого проєкту, додав Олег Годунов, тримає в секреті, оскільки він створений для жителів міста з благодійною метою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новий артоб'єкт у вигляді безпровідних навушників, який нещодавно встановили в сквері Слави в місті Ковелі, планують зареєструвати в Книзі рекордів України як найбільшу таку інсталяцію не лише в Україні, але й у світі.Як розповів Суспільному телефоном скульптор, уродженець Ковеля й нині житель Києва Олег Годунов, довжина одного навушника становить близько двох метрів. Наразі триває аналіз подібних об'єктів для можливості подати на рекорд."Трохи змінили пропорції і не чіплялися до назви AirPods через авторські права. Це вже в народі пішла така назва. Коли ми їх робили, то дійсно хотіли, щоб вони були найбільші в Україні. Цей рекорд поки не зареєстрований, але ми подаємо заявку на його встановлення", — сказав автор творчого проєкту.Олег Годунов зазначив, що ідея створити такий артоб'єкт виникла три роки тому, але з певних причин реалізувати її вдалося не одразу."Хотілося створити для молоді щось нестандартне: комфортну зону, щоб вона була приваблива і можна було там провести час. Чому саме навушники? Вони гігантські, ніхто їх не бачив такими і одразу привернуть увагу. Плюс — з них можна було зробити гарну лавку з колонкою", — каже художник.Торік, з його слів, через знайомих вдалося познайомитися з ковельським підприємцем і благодійником Романом Дідицьким, з яким в подальшому проєкт втілили в життя."Почали спілкуватися і він допоміг втілити цю ідею в життя. З ним вже ми потім обрали форму інсталяції, її положення. Навушники мали стояти спочатку в парку Шевченка біля спортивного майданчика, але вирішили, що парк і так завантажений, і він запропонував поставити в сквері, в якому пізніше почали робити благоустрій", — сказав митець.Інсталяція у вигляді навушників під'єднаний до центральної мережі, говорить Олег Годунов, оскільки в лівому навушнику є вмонтована портативна колонка, до якої можна під'єднатися через Bluetooth і включити музику. Правий навушник містить USB-виходи для зарядки гаджетів."Сама технологія створення така, що потрібен час, аби матеріал висохнув. У загальному працювали тижня два, але з перервами на робочі процеси — десь місяць", — зазначив автор роботи.Артоб'єкт у вигляді навушників AirPods на Волині планують зареєструвати в Книзі рекордів"Частина об'єкта створена з поліпропіленової труби, яка закопана в землю і витримує доволі велике навантаження. А потім зверху ще воно покрите скловолокном, є армування металом, всередині — металева ніжка, на якій лежить основа", — розповів скульптор.Вартість реалізованого проєкту, додав Олег Годунов, тримає в секреті, оскільки він створений для жителів міста з благодійною метою.

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