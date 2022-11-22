У Луцьку із зачиненої квартири визволили пенсіонерку

У Луцьку із зачиненої квартири визволили пенсіонерку
В обласному центрі Волині рятувальники допомогли літній жінці вийти з квартири.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.

21 жовтня о 14:00 надійшло повідомлення про те, що в квартирі на вулиці Сагайдачного в Луцьку перебуває жінка, яка не може самотужки відчинити двері й потребує допомоги.

До помешкання пенсіонерки на 4-му поверсі рятувальники потрапили через балкон по триколінній драбині й відчинили двері зсередини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДСНС, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку із зачиненої квартири визволили пенсіонерку
Сьогодні, 15:21
Записатися на складання іспитів для отримання водійського посвідчення можна онлайн
Сьогодні, 14:40
Виконали домашнє завдання: українські пілоти пересядуть з авіатренажерів на справжні F-16
Сьогодні, 13:59
На Волині загорілася «зарядка» до електровелосипеда
Сьогодні, 13:18
У Києві водій на блокпосту збив на смерть військового
Сьогодні, 12:32
Схожі новини
У Луцьку рятувальники через вікно потрапили в квартиру, бо господиня не брала слухавки. ФОТО У Луцьку рятувальники через вікно потрапили в квартиру, бо господиня не брала слухавки. ФОТО
08 липень, 02:17
У Луцьку горів підвал багатоповерхівки. ФОТО У Луцьку горів підвал багатоповерхівки. ФОТО
22 листопад, 2022, 11:14
На головному проспекті Луцька горіла двоповерхова будівля На головному проспекті Луцька горіла двоповерхова будівля
24 вересень, 2022, 14:53
Під Луцьком рятувальники знешкодять боєприпаси: жителів просять зберігати спокій Під Луцьком рятувальники знешкодять боєприпаси: жителів просять зберігати спокій
19 березень, 2022, 18:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку із зачиненої квартири визволили пенсіонерку
Сьогодні, 15:21
 0
Записатися на складання іспитів для отримання водійського посвідчення можна онлайн
Сьогодні, 14:40
 0
Виконали домашнє завдання: українські пілоти пересядуть з авіатренажерів на справжні F-16
Сьогодні, 13:59
 0
На Волині загорілася «зарядка» до електровелосипеда
Сьогодні, 13:18
 0
У Києві водій на блокпосту збив на смерть військового
Сьогодні, 12:32
 0
Медіа
відео
1/8