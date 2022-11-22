У Луцьку із зачиненої квартири визволили пенсіонерку
Сьогодні, 15:21
В обласному центрі Волині рятувальники допомогли літній жінці вийти з квартири.
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.
21 жовтня о 14:00 надійшло повідомлення про те, що в квартирі на вулиці Сагайдачного в Луцьку перебуває жінка, яка не може самотужки відчинити двері й потребує допомоги.
До помешкання пенсіонерки на 4-му поверсі рятувальники потрапили через балкон по триколінній драбині й відчинили двері зсередини.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.
21 жовтня о 14:00 надійшло повідомлення про те, що в квартирі на вулиці Сагайдачного в Луцьку перебуває жінка, яка не може самотужки відчинити двері й потребує допомоги.
До помешкання пенсіонерки на 4-му поверсі рятувальники потрапили через балкон по триколінній драбині й відчинили двері зсередини.
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