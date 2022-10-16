Записатися на складання іспитів для отримання водійського посвідчення можна онлайн

Online-запис для складання практичних іспитів в сервісних центрах МВС доступний по всій території України.Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ."Раніше така функція була доступна лише до тих сервісних центрів МВС, на які поширювався пілотний проєкт", - йдеться у дописі.З 21 жовтня доступ до онлайн-запису на практичні іспити відкритий по всій країні на дати з 1 листопада.