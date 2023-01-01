На Волині загорілася «зарядка» до електровелосипеда
Сьогодні, 13:18
На Волині сталося займання зарядного пристрою до електровелосипеда.
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.
Подія сталася 21 жовтня в дерев'яній господарській будівлі в с. Граддя Маневицької громади.
Імовірно, загорівся зарядний пристрій до електровелосипеда. Господарі вчасно виявили пожежу й зуміли самотужки її загасити на початковому етапі.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.
Подія сталася 21 жовтня в дерев'яній господарській будівлі в с. Граддя Маневицької громади.
Імовірно, загорівся зарядний пристрій до електровелосипеда. Господарі вчасно виявили пожежу й зуміли самотужки її загасити на початковому етапі.
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