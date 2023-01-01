На Волині загорілася «зарядка» до електровелосипеда

На Волині загорілася «зарядка» до електровелосипеда
На Волині сталося займання зарядного пристрою до електровелосипеда.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.

Подія сталася 21 жовтня в дерев'яній господарській будівлі в с. Граддя Маневицької громади.

Імовірно, загорівся зарядний пристрій до електровелосипеда. Господарі вчасно виявили пожежу й зуміли самотужки її загасити на початковому етапі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Граддя, Волинь, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Виконали домашнє завдання: українські пілоти пересядуть з авіатренажерів на справжні F-16
Сьогодні, 13:59
На Волині загорілася «зарядка» до електровелосипеда
Сьогодні, 13:18
У Києві водій на блокпосту збив на смерть військового
Сьогодні, 12:32
Хор Свято-Троїцького собору Луцька виконував твори російських композиторів, але відрікся від них
Сьогодні, 11:57
На Волині судили братів-«грибників», які хотіли переправити до Польщі контрабанду
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
На Волині за добу сталися дві пожежі На Волині за добу сталися дві пожежі
14 жовтень, 12:22
За добу на Волині сталося 4 пожежі За добу на Волині сталося 4 пожежі
30 вересень, 12:43
У Луцькому районі згоріла літня кухня. ФОТО У Луцькому районі згоріла літня кухня. ФОТО
09 серпень, 17:54
На Волині через блискавку та ймовірне замикання холодильника горів будинок та сарай На Волині через блискавку та ймовірне замикання холодильника горів будинок та сарай
06 серпень, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Виконали домашнє завдання: українські пілоти пересядуть з авіатренажерів на справжні F-16
Сьогодні, 13:59
 0
На Волині загорілася «зарядка» до електровелосипеда
Сьогодні, 13:18
 0
У Києві водій на блокпосту збив на смерть військового
Сьогодні, 12:32
 0
Хор Свято-Троїцького собору Луцька виконував твори російських композиторів, але відрікся від них
Сьогодні, 11:57
 0
На Волині судили братів-«грибників», які хотіли переправити до Польщі контрабанду
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8