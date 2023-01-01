На Волині загорілася «зарядка» до електровелосипеда





Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.



Подія сталася 21 жовтня в дерев'яній господарській будівлі в с. Граддя Маневицької громади.



Імовірно, загорівся зарядний пристрій до електровелосипеда. Господарі вчасно виявили пожежу й зуміли самотужки її загасити на початковому етапі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сталося займання зарядного пристрою до електровелосипеда.Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.Подія сталася 21 жовтня в дерев'яній господарській будівлі в с. Граддя Маневицької громади.Імовірно, загорівся зарядний пристрій до електровелосипеда. Господарі вчасно виявили пожежу й зуміли самотужки її загасити на початковому етапі.

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