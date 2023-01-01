У Києві водій на блокпосту збив на смерть військового

Поліція Києва розслідує ДТП, у якій загинув військовослужбовецьВодій автомобіля «Хонда» на блокпосту скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер. Розпочато кримінальне провадження.Про це повідомляють у поліції Києва.Подія сталась 22 жовтня вночі близько 00:30 на блокпосту при вʼїзді до столиці. На місці працювали слідчі з розслідування ДТП столичного главку, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт.Як стало попередньо відомо, водій, керуючи автомобілем «Хонда», рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця, 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.Керманича автомобіля «Хонда» слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад Драгер показав, що на момент вчинення автопригоди водій, 1978 року народження, перебував у тверезому стані.Слідчі поліції Києва за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.