На Волині судили братів-«грибників», які хотіли переправити до Польщі контрабанду
Сьогодні, 11:15
На Волині судили братів-контрабандистів, які намагалися переправити через державний кордон України сигарети до Польщі. Адвокат чоловіків пояснив суду, що поблизу кордону вони збирали гриби, а пакунки з сигаретами знайшли.
Любомльський районний суд таким свідченням не повірив та оштрафував контрабандистів, - пише ІА Волинські новини.
Як ідеться в протоколі про адміністративне правопорушення, 20 вересня близько 19 години Іван С. разом з братом Михайлом С. намагалися перетнути державний кордон України з Польщею поза пунктом пропуску без відповідних документів, аби перемістити тютюнові виробі. Їхні дії кваліфікували за ч.2 ст.2041 КУпАП.
Адвокат братів Ткачук О.В. до початку розгляду протоколу подав в канцелярію суду письмові пояснення. Він зазначив, що його клієнти перебували в лісосмузі біля державного кордону, збираючи гриби. Іван С. виявив два пакунки, обгорнуті в поліетиленову плівку. Спільно з братом вони забрали пакунки та направились додому, однак дорогою були затримані працівниками прикордонної служби.
Адвокат зазначив, що доданий до протоколу рапорт військовослужбовця не відповідає дійсності, а твердження про намір перетину кордону братами з протиправною метою жодними доказами не підтверджено. Захисник був переконаний, що вина його клієнтів не доведена, а тому провадження в справі просив закрити.
Однак суд розцінив заперечення захисника щодо незаконного перетину кордону, як необ'єктивні і надані з метою уникнення відповідальності.
Зокрема, з досліджених доказів встановлено, що Іван С. їхав мотоциклом «Вайпер» з братом Михайлом С. в напрямку прикордонних знаків на відстані 1400 метрів від державного кордону України. У них були два пакунки з тютюновими виробами
З протоколу огляду місця події вбачається, що слідчою було виявлено і вилучено шість пакунків тютюнових виробів без марок акцизного податку, зазначений вище мотоцикл та автомобіль «ВАЗ».
На переконання суду, твердження захисника про те, що брати перебували у лісовому масиві неподалік державного кордону і збирали гриби є малоймовірним, оскільки це була вечірня пора доби.
Тож суд визнав Івана С. та Михайла С. винними, кожен з них заплатить по 8 тисяч 500 гривень штрафу.
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Любомльський районний суд таким свідченням не повірив та оштрафував контрабандистів, - пише ІА Волинські новини.
Як ідеться в протоколі про адміністративне правопорушення, 20 вересня близько 19 години Іван С. разом з братом Михайлом С. намагалися перетнути державний кордон України з Польщею поза пунктом пропуску без відповідних документів, аби перемістити тютюнові виробі. Їхні дії кваліфікували за ч.2 ст.2041 КУпАП.
Адвокат братів Ткачук О.В. до початку розгляду протоколу подав в канцелярію суду письмові пояснення. Він зазначив, що його клієнти перебували в лісосмузі біля державного кордону, збираючи гриби. Іван С. виявив два пакунки, обгорнуті в поліетиленову плівку. Спільно з братом вони забрали пакунки та направились додому, однак дорогою були затримані працівниками прикордонної служби.
Адвокат зазначив, що доданий до протоколу рапорт військовослужбовця не відповідає дійсності, а твердження про намір перетину кордону братами з протиправною метою жодними доказами не підтверджено. Захисник був переконаний, що вина його клієнтів не доведена, а тому провадження в справі просив закрити.
Однак суд розцінив заперечення захисника щодо незаконного перетину кордону, як необ'єктивні і надані з метою уникнення відповідальності.
Зокрема, з досліджених доказів встановлено, що Іван С. їхав мотоциклом «Вайпер» з братом Михайлом С. в напрямку прикордонних знаків на відстані 1400 метрів від державного кордону України. У них були два пакунки з тютюновими виробами
З протоколу огляду місця події вбачається, що слідчою було виявлено і вилучено шість пакунків тютюнових виробів без марок акцизного податку, зазначений вище мотоцикл та автомобіль «ВАЗ».
На переконання суду, твердження захисника про те, що брати перебували у лісовому масиві неподалік державного кордону і збирали гриби є малоймовірним, оскільки це була вечірня пора доби.
Тож суд визнав Івана С. та Михайла С. винними, кожен з них заплатить по 8 тисяч 500 гривень штрафу.
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