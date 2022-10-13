Канада відправила в Україну новітні броньовані автомобілі Senator MRAP

Канада відправила в Україну новітні броньовані автомобілі Senator MRAP
Українські військові отримали партію новітніх броньованих автомобілів канадського виробництва - Senator MRAP.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Blog.

Військові відзначають, що, на відміну від попередньої версії, новий бронеавтомобіль має покращений протимінний захист, що надає додаткові переваги при виконанні різних завдань на полі бою.

Машину розробили з урахуванням досвіду використання Senator у військах Сил оборони України під час повномасштабної війни.

"Ви відчуваєте себе в більшій безпеці, коли знаєте, що під вашими ногами є спеціальний захист від російських мін", - сказав один із солдатів, який зараз експлуатує бронеавтомобіль.

Військовослужбовці та інженери високо оцінили нові бронемашини, а один з військових фахівців зазначив: "Roshel Senator MRAP - це повністю готовий до війни транспортний засіб".

Українські експерти підкреслюють, що він перевершує попередні моделі бронемашин на базі Ford.

Новий Senator MRAP має V-подібний корпус, розроблений для мінімізації впливу вибухів. Ця конструкція має яскраво виражену V-подібну форму, яка перенаправляє вибухову хвилю та осколки подалі від транспортного засобу, зменшуючи ймовірність важких поранень або загибелі пасажирів. Така конструкція допомагає поглинати та розсіювати енергію вибуху, ще більше підвищуючи стійкість автомобіля до вибухів.

Senator витримує ураження снарядами калібру до 7,62×39 мм API BZ на відстані 30 метрів зі швидкістю 695 м/с. Він може витримати детонацію 6-кілограмового вибухового заряду, наприклад, протипіхотної міни, яка активується при розташуванні під будь-яким колесом або під центром машини.

Бронеавтомобіль розрахований на розміщення до 10 пасажирів і має високий рівень захисту від вибухових пристроїв та засідок, забезпечуючи безпеку екіпажу.


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Теги: Україна, допомога, війна, Канада
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