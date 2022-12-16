Хор Свято-Троїцького собору Луцька виконував твори російських композиторів, але відрікся від них

Хор Свято-Троїцького собору Луцька виконував твори російських композиторів, але відрікся від них
Архієрейський хор кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку більше не виконуватиме твори російських композиторів.

Про це Суспільному розповів головний регент й художній керівник хору Василь Мойсіюк. Під час літургій "Оранта" тепер виконуватиме твори лише українських композиторів.

Зі слів керівника, ідею відмовитись від виконання музичних творів російських композиторів підтримали усі учасники хору. З репертуару прибрали твори: Чеснокова, Архангельського та Рахманінова.

"Я ненавиджу усе російське. Це їхня культура. Хай вони її мають, а ми маємо своє: хорошу, цікаву, малознану музику", — говорить Василь Мойсіюк.

Наразі колектив "Оранти", додав диригент, працює над творами українських композиторів: Миколи Леонтовича, Кирила Стеценка, Артемія Веделя, Дмитра Бортнянського, Якова Яциневича.

У луцькому кафедральному соборі уже прозвучала літургія за твором Якова Яциневича. Нині хор "Оранта" готується до виконання літургії іншого українського композитора Кирила Стеценка.

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Теги: Луцьк, Свято-Троїцький собор, ПЦУ
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