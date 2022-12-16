Хор Свято-Троїцького собору Луцька виконував твори російських композиторів, але відрікся від них





Про це Василь Мойсіюк. Під час літургій "Оранта" тепер виконуватиме твори лише українських композиторів.



Зі слів керівника, ідею відмовитись від виконання музичних творів російських композиторів підтримали усі учасники хору. З репертуару прибрали твори: Чеснокова, Архангельського та Рахманінова.



"Я ненавиджу усе російське. Це їхня культура. Хай вони її мають, а ми маємо своє: хорошу, цікаву, малознану музику", — говорить Василь Мойсіюк.



Наразі колектив "Оранти", додав диригент, працює над творами українських композиторів: Миколи Леонтовича, Кирила Стеценка, Артемія Веделя, Дмитра Бортнянського, Якова Яциневича.



У луцькому кафедральному соборі уже прозвучала літургія за твором Якова Яциневича. Нині хор "Оранта" готується до виконання літургії іншого українського композитора Кирила Стеценка.

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