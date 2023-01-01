Українські воїни за добу знищили майже 1000 окупантів, 18 танків, 15 артсистем

Українські воїни за добу знищили майже 1000 окупантів, 18 танків, 15 артсистем
Сили оборони України продовжують боротьбу з російськими окупантами, щоденно їх знищуючи. Так, за минулу добу втрати противника в живій силі сягнула 980 осіб.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 293830 (+980) осіб,
танків ‒ 5081 (+18) од,
бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19) од,
артилерійських систем – 7032 (+15) од,
РСЗВ – 825 (+3) од,
засоби ППО ‒ 549 (+1) од,
літаків – 320 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9),
крилаті ракети ‒ 1535 (+0),
кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13) од,
спеціальна техніка ‒ 991 (+1).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, війна, ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
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