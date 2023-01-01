Українські воїни за добу знищили майже 1000 окупантів, 18 танків, 15 артсистем





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 293830 (+980) осіб,

танків ‒ 5081 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19) од,

артилерійських систем – 7032 (+15) од,

РСЗВ – 825 (+3) од,

засоби ППО ‒ 549 (+1) од,

літаків – 320 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9),

крилаті ракети ‒ 1535 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 991 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України продовжують боротьбу з російськими окупантами, щоденно їх знищуючи. Так, за минулу добу втрати противника в живій силі сягнула 980 осіб.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 293830 (+980) осіб,танків ‒ 5081 (+18) од,бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19) од,артилерійських систем – 7032 (+15) од,РСЗВ – 825 (+3) од,засоби ППО ‒ 549 (+1) од,літаків – 320 (+0) од,гелікоптерів – 324 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9),крилаті ракети ‒ 1535 (+0),кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13) од,спеціальна техніка ‒ 991 (+1).Дані уточнюються.

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