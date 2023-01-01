В Україні запустили електронний реєстр призовників





За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, електронну базу призовників наповнено більш ніж на 90%, а сама система є повністю захищеною, - пише



За останніми даними, електронний військовий облік вже зараз застосовується у деяких регіонах України та на фронті. Ми розібралися, як працюватиме електронний реєстр ухилістів, які дані вносити до нього і чи почнуть чоловікам надсилати електронні повістки.



Як працює "Оберіг" - база даних про військовозобов'язаних

Зареєстрований в Раді законопроект №10062 пропонує зібрати всю наявну електронну інформацію з різних реєстрів в єдину базу. Доступ до реєстру для громадян здійснюватиметься через додаток Дія - в ньому ж можна буде подати відомості про себе в ТЦК в електронному вигляді, а також перевірити наявність даних про включення себе до реєстру.



Реєстр військовозобов'язаних міститиме персональну та службову інформацію, необхідну для постановки на військових облік, отримання статусу УБД або білого квитка. За допомогою цих даних можна буде поставити чоловіка на військовий облік навіть без його особистої явки в ТЦК.



Ось які дані будуть у реєстрі:



персональні дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

контактні та паспортні дані;

документи про сімейний стан, освіту, місце роботи, наявність дітей;

відомості про дати і цілі всіх поїздок за кордон і дати повернення;

дані про наявність судимостей;

наявність підстав для виїзду за кордон під час воєнного стану;

службові дані - результати явки в ТЦК та проходження медкомісії,

відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень і т. п.

Доступ до цих даних матимуть ТЦК та Служба безпеки України. Збирати їх будуть з різних електронних реєстрів, при цьому самого призовника повідомляти про збір інформації не будуть.



При першому внесенні даних автоматично створюється окремий номер запису електронного реєстру. Особисті дані військовозобов'язаного зберігатимуться у картці протягом його життя. Видалення даних про особу проводиться після проходження 105 років з дати народження.



Звідки беруться дані для реєстру військовозобов'язаних в Україні

Дані для системи "Оберіг" передаватимуться через чотири бази:



Міністерство внутрішніх справ;

Міністерство фінансів;

Міністерство освіти і науки;

Державна Службова адміністрація.

МВС передаватиме до реєстру дані про купівлю та перереєстрацію транспорту, отримання водійських прав та появу в базі розшуку.



Міносвіти передасть в "Оберіг" дані про всіх, хто отримував або здобуває вищу освіту.



Також дані для реєстру може передавати Пенсійний фонд України. Тоді ТЦК знатиме про всіх чоловіків, які офіційно працевлаштовані і не встали на військовий облік.



Міністерство оборони України сподівається, що таким чином вийде зібрати дані 90% всіх військовозобов'язаних чоловіків.



Чи можуть вручати повістки онлайн

За допомогою електронного реєстру буде набагато простіше вести облік призовників, відстежувати їхнє переміщення країною і перевіряти підстави для виїзду за кордон. Але чи зможуть чоловікам вручати електронні повістки?



Представник Президента України у Верховній Раді Федір Веніславський раніше заявляв, що повістки онлайн, можливо, будуть, але в довгостроковій перспективі. Для реалізації такої опції потрібно доопрацювати механізм і змінити правила військового обліку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні запрацював Єдиний реєстр військовозобов'язаних, який покриє практично всіх військовозобов'язаних громадян та значно спростить процес мобілізації.За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, електронну базу призовників наповнено більш ніж на 90%, а сама система є повністю захищеною, - пише УНІАН. За останніми даними, електронний військовий облік вже зараз застосовується у деяких регіонах України та на фронті. Ми розібралися, як працюватиме електронний реєстр ухилістів, які дані вносити до нього і чи почнуть чоловікам надсилати електронні повістки.Зареєстрований в Раді законопроект №10062 пропонує зібрати всю наявну електронну інформацію з різних реєстрів в єдину базу. Доступ до реєстру для громадян здійснюватиметься через додаток Дія - в ньому ж можна буде подати відомості про себе в ТЦК в електронному вигляді, а також перевірити наявність даних про включення себе до реєстру.Реєстр військовозобов'язаних міститиме персональну та службову інформацію, необхідну для постановки на військових облік, отримання статусу УБД або білого квитка. За допомогою цих даних можна буде поставити чоловіка на військовий облік навіть без його особистої явки в ТЦК.персональні дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів;контактні та паспортні дані;документи про сімейний стан, освіту, місце роботи, наявність дітей;відомості про дати і цілі всіх поїздок за кордон і дати повернення;дані про наявність судимостей;наявність підстав для виїзду за кордон під час воєнного стану;службові дані - результати явки в ТЦК та проходження медкомісії,відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень і т. п.Доступ до цих даних матимуть ТЦК та Служба безпеки України. Збирати їх будуть з різних електронних реєстрів, при цьому самого призовника повідомляти про збір інформації не будуть.При першому внесенні даних автоматично створюється окремий номер запису електронного реєстру. Особисті дані військовозобов'язаного зберігатимуться у картці протягом його життя. Видалення даних про особу проводиться після проходження 105 років з дати народження.Звідки беруться дані для реєстру військовозобов'язаних в УкраїніДані для системи "Оберіг" передаватимуться через чотири бази:Міністерство внутрішніх справ;Міністерство фінансів;Міністерство освіти і науки;Державна Службова адміністрація.МВС передаватиме до реєстру дані про купівлю та перереєстрацію транспорту, отримання водійських прав та появу в базі розшуку.Міносвіти передасть в "Оберіг" дані про всіх, хто отримував або здобуває вищу освіту.Також дані для реєстру може передавати Пенсійний фонд України. Тоді ТЦК знатиме про всіх чоловіків, які офіційно працевлаштовані і не встали на військовий облік.Міністерство оборони України сподівається, що таким чином вийде зібрати дані 90% всіх військовозобов'язаних чоловіків.За допомогою електронного реєстру буде набагато простіше вести облік призовників, відстежувати їхнє переміщення країною і перевіряти підстави для виїзду за кордон. Але чи зможуть чоловікам вручати електронні повістки?Представник Президента України у Верховній Раді Федір Веніславський раніше заявляв, що повістки онлайн, можливо, будуть, але в довгостроковій перспективі. Для реалізації такої опції потрібно доопрацювати механізм і змінити правила військового обліку.

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