На Херсонщині загинув Герой з Луцька Андрій Булгаков

Андрій Булгаков.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Булгаков Андрій Олександрович, 19.04.1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця відділення охорони взводу охорони роти охорони.



Солдат Булгаков Андрій Олександрович загинув 16.10.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ЛуцькаПро це повідомив Луцький міський головаЛучанин Булгаков Андрій Олександрович, 19.04.1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця відділення охорони взводу охорони роти охорони.Солдат Булгаков Андрій Олександрович загинув 16.10.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

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