Депутат від ОПЗЖ у Луцьку отримав «умовно» за переправлення ухилянтів

Депутат від ОПЗЖ у Луцьку отримав «умовно» за переправлення ухилянтів
У Луцьку до умовного терміну позбавлення волі засудили депутата від ОПЗЖ, який промишляв переправленням через кордон ухилянтів.

Про це пише Zaxid.net.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, обвинуваченими у цій справі є двоє уродженців Чернігівщини: Ігор Протовень та депутат Чернігівської районної ради від партії ОПЗЖ Андрій Бабич.

Слідство встановило, що чоловіки отримали від ухилянта 60 тис. грн за виготовлення фальшивих свідоцтв про народження дітей. 19 жовтня минулого року під час зустрічі вони передали йому підроблені документи і отримали ще 1,5 тис. доларів. Після цього їх затримали правоохоронці.

Допитаний у суді Андрій Бабич повністю визнав провину і підтвердив, що справді організовував незаконне переправлення чоловіків за кордон. Просив суд суворо його не карати. Його спільник, Ігор Протовень, дав аналогічні покази.

Суддя Оксана Данелюк, дослідивши матеріали справи, визнала обох чоловіків винними у порушенні ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон) та ч.3 ст. 358 ККУ (підроблення документів). Їм обом призначили по три роки іспитового терміну. За проведені експертизи вони повинні заплатити 9,8 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Херсонщині загинув Герой з Луцька Андрій Булгаков
Сьогодні, 11:33
Для волинських прикордонників благодійники передали два дизельні генератори
Сьогодні, 11:15
Депутат від ОПЗЖ у Луцьку отримав «умовно» за переправлення ухилянтів
Сьогодні, 11:06
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Тарасом Максимчуком
Сьогодні, 11:00
«Не кожен може бути військовим психологом»: у Луцьку відбулась зустріч ветерана війни зі студентами
Сьогодні, 10:43
Схожі новини
Перед судом у Луцьку постала бухгалтерка окупантів Перед судом у Луцьку постала бухгалтерка окупантів
18 жовтень, 12:09
Зухвала поведінка сина в школі обійдеться волинянину у 1700 гривень Зухвала поведінка сина в школі обійдеться волинянину у 1700 гривень
16 жовтень, 15:26
Суд дав умовний термін волинянину за домагання до дитини Суд дав умовний термін волинянину за домагання до дитини
16 жовтень, 11:32
На Волині ексчиновниця вимагає у НАБУ і прокуратури майже 400 тисяч На Волині ексчиновниця вимагає у НАБУ і прокуратури майже 400 тисяч
12 жовтень, 17:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нагороду загиблого воїна з Волині отримав його наймолодший син
Сьогодні, 12:36
 0
Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальні роботи завершили, загинуло 5 людей
Сьогодні, 12:21
 0
За зберігання наркотиків у Луцьку судитимуть чоловіка
Сьогодні, 12:14
 0
Від отриманих поранень у лікарні Дніпра помер Герой з Волині Степан Локшина
Сьогодні, 11:42
 0
Експеримент: журналісти так і не знайшли касові апарати у луцьких таксі
Сьогодні, 11:39
 0
Медіа
відео
1/8