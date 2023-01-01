Депутат від ОПЗЖ у Луцьку отримав «умовно» за переправлення ухилянтів





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Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, обвинуваченими у цій справі є двоє уродженців Чернігівщини: Ігор Протовень та депутат Чернігівської районної ради від партії ОПЗЖ Андрій Бабич.



Слідство встановило, що чоловіки отримали від ухилянта 60 тис. грн за виготовлення фальшивих свідоцтв про народження дітей. 19 жовтня минулого року під час зустрічі вони передали йому підроблені документи і отримали ще 1,5 тис. доларів. Після цього їх затримали правоохоронці.



Допитаний у суді Андрій Бабич повністю визнав провину і підтвердив, що справді організовував незаконне переправлення чоловіків за кордон. Просив суд суворо його не карати. Його спільник, Ігор Протовень, дав аналогічні покази.



Суддя Оксана Данелюк, дослідивши матеріали справи, визнала обох чоловіків винними у порушенні ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон) та ч.3 ст. 358 ККУ (підроблення документів). Їм обом призначили по три роки іспитового терміну. За проведені експертизи вони повинні заплатити 9,8 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку до умовного терміну позбавлення волі засудили депутата від ОПЗЖ, який промишляв переправленням через кордон ухилянтів.Про це пише Zaxid.net Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, обвинуваченими у цій справі є двоє уродженців Чернігівщини:та депутат Чернігівської районної ради від партії ОПЗЖСлідство встановило, що чоловіки отримали від ухилянта 60 тис. грн за виготовлення фальшивих свідоцтв про народження дітей. 19 жовтня минулого року під час зустрічі вони передали йому підроблені документи і отримали ще 1,5 тис. доларів. Після цього їх затримали правоохоронці.Допитаний у суді Андрій Бабич повністю визнав провину і підтвердив, що справді організовував незаконне переправлення чоловіків за кордон. Просив суд суворо його не карати. Його спільник, Ігор Протовень, дав аналогічні покази.Суддя, дослідивши матеріали справи, визнала обох чоловіків винними у порушенні ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон) та ч.3 ст. 358 ККУ (підроблення документів). Їм обом призначили по три роки іспитового терміну. За проведені експертизи вони повинні заплатити 9,8 тис. грн.

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