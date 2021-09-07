Майже п'ять тисяч школярів з Волині – за кордоном





Про це у коментарі власкору Наталія Матвіюк.



"Викликом для освіти Волині стало те, що з початку війни понад 24,5 тисяч учнів області виїхали за кордон та здобували освіту за дистанційною формою. Із 4,5 тисяч дошкільнят, які виїхали, перебувають за межами Волині майже 1,8 тисяч вихованців ЗДО.



На сьогодні понад 19,5 тисяч учнів повернулися. За кордоном разом з батьками перебувають ще 5 тисяч школярів, які навчаються дистанційно, за сімейною чи екстернатною формами", - зазначила Наталія Матвіюк.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Юні лучани стали чемпіонами Міжнародної олімпіади з ментальної арифметики



Очільниця управління освіти і науки Волинської ОДА додала, що волинські педагоги достойно виконують завдання - забезпечують рівний доступ до якісної освіти кожному здобувачеві.



"Одне з головних питань, що постане і перед освітянами, і перед батьками: як українські діти зможуть повернутись до навчання вдома. Ці проблеми у сфері освіти вирішуємо вже сьогодні. У 4-х школах створено так звані «дистанційні класи», навчаючись в яких, діти опанують такі предмети: українська, мова, українська література, історія України, географія України, захист України, правознавство. Це дозволить зберегти не тільки певний рівень знань згідно з українськими навчальними програмами, але й міцну надію на повернення дітей додому".



Головне фото Freepik

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 5000 школярів з Волинської області зараз навчається за кордоном.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла начальниця управління освіти і науки Волинської ОДА"Викликом для освіти Волині стало те, що з початку війни понад 24,5 тисяч учнів області виїхали за кордон та здобували освіту за дистанційною формою. Із 4,5 тисяч дошкільнят, які виїхали, перебувають за межами Волині майже 1,8 тисяч вихованців ЗДО.На сьогодні понад 19,5 тисяч учнів повернулися. За кордоном разом з батьками перебувають ще 5 тисяч школярів, які навчаються дистанційно, за сімейною чи екстернатною формами", - зазначила Наталія Матвіюк.Очільниця управління освіти і науки Волинської ОДА додала, що волинські педагоги достойно виконують завдання - забезпечують рівний доступ до якісної освіти кожному здобувачеві."Одне з головних питань, що постане і перед освітянами, і перед батьками: як українські діти зможуть повернутись до навчання вдома. Ці проблеми у сфері освіти вирішуємо вже сьогодні. У 4-х школах створено так звані «дистанційні класи», навчаючись в яких, діти опанують такі предмети: українська, мова, українська література, історія України, географія України, захист України, правознавство. Це дозволить зберегти не тільки певний рівень знань згідно з українськими навчальними програмами, але й міцну надію на повернення дітей додому".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію