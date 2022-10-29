Коли в Україні переводять годинники на «зимовий» час
Сьогодні, 19:20
У ніч проти 29 жовтня Україна перейде на "зимовий" час. Відповідно, стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад.
Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року.
Згідно з документом, перехід на "зимовий" час щороку відбувається в останню неділю жовтня о 4 годині ночі.
Цьогоріч він припадає на неділю 29 жовтня.
Водночас перехід на літній час відбувається в останню неділю березня о 3 годині, коли час потрібно перевести на 1 годину вперед.
Традиція "літнього" та "зимового" часу в Україні діє ще з часів СРСР, починаючи з 1981 року. Основними причинами було збереження електроенергії та продовження світлового дня.
У 2021 році у Раді зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого парламентарі хочуть призупинити сезонні переведення годинника, і залишити в Україні "зимовий" час. Документ ще розглядають та доопрацьовують.
Головне фото Freepik
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року.
Згідно з документом, перехід на "зимовий" час щороку відбувається в останню неділю жовтня о 4 годині ночі.
Цьогоріч він припадає на неділю 29 жовтня.
Водночас перехід на літній час відбувається в останню неділю березня о 3 годині, коли час потрібно перевести на 1 годину вперед.
Традиція "літнього" та "зимового" часу в Україні діє ще з часів СРСР, починаючи з 1981 року. Основними причинами було збереження електроенергії та продовження світлового дня.
У 2021 році у Раді зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого парламентарі хочуть призупинити сезонні переведення годинника, і залишити в Україні "зимовий" час. Документ ще розглядають та доопрацьовують.
Головне фото Freepik
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коли в Україні переводять годинники на «зимовий» час
Сьогодні, 19:20
Волинський ліцей збудує укриття за понад 20 мільйонів
Сьогодні, 18:19
Майже п'ять тисяч школярів з Волині – за кордоном
Сьогодні, 17:20
Як змінились ціни на Волині за місяць. СТАТИСТИКА
Сьогодні, 16:16
У ГУР розповіли про спроби кремля втягнути у війну Білорусь
Сьогодні, 15:15