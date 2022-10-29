Коли в Україні переводять годинники на «зимовий» час

Коли в Україні переводять годинники на «зимовий» час
У ніч проти 29 жовтня Україна перейде на "зимовий" час. Відповідно, стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року.

Згідно з документом, перехід на "зимовий" час щороку відбувається в останню неділю жовтня о 4 годині ночі.

Цьогоріч він припадає на неділю 29 жовтня.

Водночас перехід на літній час відбувається в останню неділю березня о 3 годині, коли час потрібно перевести на 1 годину вперед.

Традиція "літнього" та "зимового" часу в Україні діє ще з часів СРСР, починаючи з 1981 року. Основними причинами було збереження електроенергії та продовження світлового дня.

У 2021 році у Раді зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого парламентарі хочуть призупинити сезонні переведення годинника, і залишити в Україні "зимовий" час. Документ ще розглядають та доопрацьовують.

Головне фото Freepik

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: «зимовий» час, годинники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли в Україні переводять годинники на «зимовий» час
Сьогодні, 19:20
Волинський ліцей збудує укриття за понад 20 мільйонів
Сьогодні, 18:19
Майже п'ять тисяч школярів з Волині – за кордоном
Сьогодні, 17:20
Як змінились ціни на Волині за місяць. СТАТИСТИКА
Сьогодні, 16:16
У ГУР розповіли про спроби кремля втягнути у війну Білорусь
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
Цієї ночі Україна переходить на зимовий час Цієї ночі Україна переходить на зимовий час
29 жовтень, 2022, 22:15
Годинники Tissot – традиційно-інноваційні аксесуари* Годинники Tissot – традиційно-інноваційні аксесуари*
28 жовтень, 2022, 15:42
Коли переводять годинник на зимовий час у 2022: як налаштуватися Коли переводять годинник на зимовий час у 2022: як налаштуватися
20 вересень, 2022, 20:22
Суркіса затримали на кордоні: хотів вивезти 13 годинників Суркіса затримали на кордоні: хотів вивезти 13 годинників
22 квітень, 2022, 12:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли в Україні переводять годинники на «зимовий» час
Сьогодні, 19:20
 0
Волинський ліцей збудує укриття за понад 20 мільйонів
Сьогодні, 18:19
 0
Майже п'ять тисяч школярів з Волині – за кордоном
Сьогодні, 17:20
 0
Як змінились ціни на Волині за місяць. СТАТИСТИКА
Сьогодні, 16:16
 0
У ГУР розповіли про спроби кремля втягнути у війну Білорусь
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8