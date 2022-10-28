Волинський ліцей збудує укриття за понад 20 мільйонів
Сьогодні, 18:19
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні оголосив тендер на нове будівництво спального корпусу на вулиці Стрілецькій, 6 у Луцьку. Ідеться про першу чергу – будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття).
Про це пише ІА Волинські Новини.
Торги заклад освіти оголосив на сайті держзакупівель. Пропозиції учасників приймають до 19 жовтня. Аукціон розпочнеться 20 жовтня.
Очікувана вартість робіт становить 20,836 мільйона гривень.
Згідно з технічною специфікацією, будівництво включатиме, зокрема, земляні роботи, облаштування фундаментів та мурування стін укриття, мурування перекриття, улаштування каркасу, перекриття та східців, встановлення вікон і дверей, облаштування покрівлі та підлоги, оздоблювальні роботи, утеплення фасадів, улаштування ґанків, облаштування вентиляції, прокладання водопроводу та каналізації, монтаж електроосвітлення та пожежної сигналізації, придбання устаткування та меблів, благоустрій та озеленення території.
Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.
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Про це пише ІА Волинські Новини.
Торги заклад освіти оголосив на сайті держзакупівель. Пропозиції учасників приймають до 19 жовтня. Аукціон розпочнеться 20 жовтня.
Очікувана вартість робіт становить 20,836 мільйона гривень.
Згідно з технічною специфікацією, будівництво включатиме, зокрема, земляні роботи, облаштування фундаментів та мурування стін укриття, мурування перекриття, улаштування каркасу, перекриття та східців, встановлення вікон і дверей, облаштування покрівлі та підлоги, оздоблювальні роботи, утеплення фасадів, улаштування ґанків, облаштування вентиляції, прокладання водопроводу та каналізації, монтаж електроосвітлення та пожежної сигналізації, придбання устаткування та меблів, благоустрій та озеленення території.
Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.
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