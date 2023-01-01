Як змінились ціни на Волині за місяць. СТАТИСТИКА

Як змінились ціни на Волині за місяць. СТАТИСТИКА
На ринках Волині фіксують невелике зростання вартості продуктів. Споживчі ціни у вересні цього року в порівнянні з серпнем зросли на 0,8 %, а з початку року – на 3,2 %.

За інформацією обласного управління статистики, ціни на продукти та безалкогольні напої за місяць зросли на 0,4 %, пише Суспільне.

Найбільше за місяць подорожчали яйця — на 17,6 %. Також ріст цін зафіксували на яловичину, телятину, свинину, кисломолочну продукцію, макаронні вироби, молоко, масло, сметану, цукор, рис, сало, м'ясо птиці, рибу та продукти з риби на від 7,1 % до 1,1 %.

Цигарки здорожчали на 2,2 %, алкогольні напої — на 0,9 %.

Також, як зазначили в управлінні статистики Волині, у вересні відбулося зниження цін, зокрема на овочі, фрукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових (борошно, крупи) від 5,6 % до 0,5 %.

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Теги: продукти, ціни
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