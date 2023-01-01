Жителька Волині паплюжила Україну в соцмережах – її судили





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 9 жовтня, пише



Відомо, що вона є уродженкою Республіки Бурятія російської федерації, українкою, громадянкою України.



10 липня 2023 року правоохоронні органи обвинуватили її за ч. 1 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, що карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років) та за ч. 2 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників – карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк).



Під час досудового розслідування між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури (його прізвище суд не розголошує) та обвинуваченою, за участі захисника, 14 вересня була укладена угода про визнання винуватості. Сторонами узгоджено міру покарання: позбавлення волі на строк чотири роки з однорічним іспитовим терміном.



Суддя Ковельського міськрайонного суду В’ячеслав Лесик ухвалив угоду затвердити.



Згідно відкритих даних сайту Судової влади України, обвинуваченою в цій справі є Колесова Світлана Дмитрівна.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обвинувачена мешканка Ковеля, сповідуючи ідеї військово-політичного керівництва рф, систематично тривалий час поширювала в інтернеті дописи антидержавного змісту, які паплюжать Україну, підривають її цілісність та суверенітет, вихваляють російських окупантів, принижуть захисників нашої країни.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду від 9 жовтня, пише Ковель media Відомо, що вона є уродженкою Республіки Бурятія російської федерації, українкою, громадянкою України.10 липня 2023 року правоохоронні органи обвинуватили її за ч. 1 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, що карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років) та за ч. 2 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників – карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк).Під час досудового розслідування між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури (його прізвище суд не розголошує) та обвинуваченою, за участі захисника, 14 вересня була укладена угода про визнання винуватості. Сторонами узгоджено міру покарання: позбавлення волі на строк чотири роки з однорічним іспитовим терміном.Суддя Ковельського міськрайонного судуухвалив угоду затвердити.Згідно відкритих даних сайту Судової влади України, обвинуваченою в цій справі є

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