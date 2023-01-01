На Волині за добу сталися дві пожежі

На Волині за добу сталися дві пожежі
Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі та двічі виїжджали на аварійно-рятувальні роботи.

Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.

Уночі 13 жовтня працівники 6 ДПРЧ та місцевих пожежних команд с. Журавичі і селища Цумань ліквідували пожежу в цегляній господарській будівлі в с. Домашів Ківерцівської громади. Причина пожежі встановлюється.

Увечері в с. Носачевичі Рожищенської громади працівники 3 ДПРЧ м. Рожище загасили пожежу сміття на відкритій території, що трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

На Волині за добу сталися дві пожежі

У Нововолинську рятувальники виїжджали, аби деблокувати кота, що застряг у моторному відсіку легкового автомобіля, а в с. Федорівка Володимирського району - аби виловити плазуна в гаражі приватного домогосподарства.

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Теги: ДСНС, пожежа, Волинь
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