На Волині за добу сталися дві пожежі
Сьогодні, 12:22
Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі та двічі виїжджали на аварійно-рятувальні роботи.
Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.
Уночі 13 жовтня працівники 6 ДПРЧ та місцевих пожежних команд с. Журавичі і селища Цумань ліквідували пожежу в цегляній господарській будівлі в с. Домашів Ківерцівської громади. Причина пожежі встановлюється.
Увечері в с. Носачевичі Рожищенської громади працівники 3 ДПРЧ м. Рожище загасили пожежу сміття на відкритій території, що трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
У Нововолинську рятувальники виїжджали, аби деблокувати кота, що застряг у моторному відсіку легкового автомобіля, а в с. Федорівка Володимирського району - аби виловити плазуна в гаражі приватного домогосподарства.
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Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.
Уночі 13 жовтня працівники 6 ДПРЧ та місцевих пожежних команд с. Журавичі і селища Цумань ліквідували пожежу в цегляній господарській будівлі в с. Домашів Ківерцівської громади. Причина пожежі встановлюється.
Увечері в с. Носачевичі Рожищенської громади працівники 3 ДПРЧ м. Рожище загасили пожежу сміття на відкритій території, що трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
У Нововолинську рятувальники виїжджали, аби деблокувати кота, що застряг у моторному відсіку легкового автомобіля, а в с. Федорівка Володимирського району - аби виловити плазуна в гаражі приватного домогосподарства.
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