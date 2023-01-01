Бойовий медик з Луцька перед полоном випустив собаку посеред Маріуполя: історія порятунку Афіни

Дмитро Селютін, який служив у 36-ій бригаді морської піхоти, потрапив полон. Росіяни змусили його відпустити собаку Афіну, погрожуючи її розстріляти.



Дмитро вже більш як півтора року перебуває в полоні. Його родина докладає усіх зусиль, аби дізнатися хоча б місце перебування полоненого, але безрезультатно. Це при тому, що згідно Женевської конвенції, бойових медиків та військових священників до полону не беруть і вони не є обмінним фондом.



Про те, що Дмитро відпустив Афіну посеред вулиць Маріуполя, його мама Наталія Ніколаєва дізналася від посестри сина, яку звільнили з полону через кілька тижнів.



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Вона одразу розпочала активний пошук собаки у різних маріупольських, донецьких пабліках та спільнотах притулків для тварин, маючи лише фото Афіни, які надсилав Дмитро.





І лише через рік пошуків Наталії написали, що схожого пса бачили на території комунального підприємства із вивезення сміття в Маріуполі. Місцеві працівники, які її підгодовували, назвали Афіну Ася. Там же «бойова медикиня» знайшла собі кавалера – чорного стафа, від якого в Маріуполі привела щенят, і до Луцька приїхала вдруге від нього вагітною.



«Можливо, ті працівники комунального підприємства і тримали Афіну у парі зі стафом заради вигоди від продажу цуценят, тому що вони не хотіли віддавати Афіну зоозахисниці. Собаку реально довелося викрадати, домовившись із сторожем. На щастя, ми знайшли жінку, яка перевозила тварин до Польщі в різні притулки і яка погодилась привезти нашу Афіну у Варшаву, звідки ми забрали її додому», – розповідає Наталія.



Жінка каже, що собака ще досі різко реагує на гучні звуки, хоча стала вже набагато спокійнішою. Проте, коли низько летить та гуде літак – вона падає на землю і дивиться у небо.



А ще… Афіна чекає свого господаря з полону додому.



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Вона одразу розпочала активний пошук собаки у різних маріупольських, донецьких пабліках та спільнотах притулків для тварин, маючи лише фото Афіни, які надсилав Дмитро.І лише через рік пошуків Наталії написали, що схожого пса бачили на території комунального підприємства із вивезення сміття в Маріуполі. Місцеві працівники, які її підгодовували, назвали Афіну Ася. Там же «бойова медикиня» знайшла собі кавалера – чорного стафа, від якого в Маріуполі привела щенят, і до Луцька приїхала вдруге від нього вагітною.Жінка каже, що собака ще досі різко реагує на гучні звуки, хоча стала вже набагато спокійнішою. Проте, коли низько летить та гуде літак – вона падає на землю і дивиться у небо.А ще… Афіна чекає свого господаря з полону додому.

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