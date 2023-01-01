Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Савчуком
Сьогодні, 13:13
У неділю, 15 жовтня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Андрія Савчука, який загинув на війні з російським агресором.
Про це повідомили на сайті Луцькради.
Солдат Савчук Андрій Миколайович (23.11.1989 року народження) загинув 8 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Поховають військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили на сайті Луцькради.
Солдат Савчук Андрій Миколайович (23.11.1989 року народження) загинув 8 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Поховають військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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