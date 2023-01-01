Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Савчуком

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Савчуком
У неділю, 15 жовтня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Андрія Савчука, який загинув на війні з російським агресором.

Про це повідомили на сайті Луцькради.

Солдат Савчук Андрій Миколайович (23.11.1989 року народження) загинув 8 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Поховають військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Андрій Савчук, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Савчуком
Сьогодні, 13:13
На Волині за добу сталися дві пожежі
Сьогодні, 12:22
Бойовий медик з Луцька перед полоном випустив собаку посеред Маріуполя: історія порятунку Афіни
Сьогодні, 11:23
Дія.Бізнес у Луцьку: відповідаємо на 10 питань про роботу центру
Сьогодні, 10:55
Курс валют у Луцьку 14 жовтня
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
На Херсонщині загинув уродженець Волині Володимир Самолюк На Херсонщині загинув уродженець Волині Володимир Самолюк
27 вересень, 21:16
На Рівненщині внаслідок підриву на міні загинув військовий На Рівненщині внаслідок підриву на міні загинув військовий
23 вересень, 12:27
Російські окупанти забрали життя 23-річного воїна з Волині Назарія Шуміка Російські окупанти забрали життя 23-річного воїна з Волині Назарія Шуміка
18 вересень, 08:18
У війні з росією загинув 20-річний воїн з Волині Іван Перій У війні з росією загинув 20-річний воїн з Волині Іван Перій
16 вересень, 17:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Савчуком
Сьогодні, 13:13
 0
На Волині за добу сталися дві пожежі
Сьогодні, 12:22
 0
Бойовий медик з Луцька перед полоном випустив собаку посеред Маріуполя: історія порятунку Афіни
Сьогодні, 11:23
 0
Дія.Бізнес у Луцьку: відповідаємо на 10 питань про роботу центру
Сьогодні, 10:55
 0
Курс валют у Луцьку 14 жовтня
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8